O presidente do PSD acusou esta sexta-feira o Governo de montar um circo mediático para tirar dividendos eleitorais nas legislativas de 06 de outubro, e sugeriu que Marcelo Rebelo de Sousa assuma a mediação entre motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM, caso o Governo não consiga mediar um acordo entre as duas partes.

“O PSD apela à boa-fé de ambas as partes, quer os sindicatos quer da entidade patronal, e apela à isenção do Governo. (…) Se o senhor primeiro-ministro e o Governo não estiverem capazes de serem árbitros, teremos então sempre naturalmente o recurso ao Presidente da República, que pode ser ele numa circunstância a seguir o árbitro que o Governo não conseguiu ser”, disse Rui Rio numa conferência de imprensa realizada no Porto.

Na sua intervenção, o líder do PSD acusou o Governo de montar “um circo mediático” e colocar-se “de um dos lados da barricada”, enquanto “ia semeando o alarmismo na sociedade”, dizendo que o Governo dramatizou a questão da greve e incentivou os portugueses a irem às bombas e atestarem os seus depósitos duas semanas antes de a greve começar.

Rui Rio foi mais longe e disse que o primeiro-ministro incentivou “o sentimento de revolta dos portugueses contra os motoristas” e disse que aquela que considera que foi a estratégia do Governo já tinha sido aplicada “de uma forma muito parecida antes das eleições europeias aquando do drama montado”.

“O Governo quis criar o clima adequado para tomar medidas punitivas, tentando demonstrar que é forte, que mete os grevistas na ordem, e acima de tudo que salva os portugueses de um caos que ele próprio criou no imaginário das pessoas. Não procurou evitar o conflito. Empenhou-se na criação de uma conjuntura que o pudesse beneficiar eleitoralmente”, disse.

Sobre a postura do PSD durante este processo, Rui Rio reiterou sucessivamente que a mediação foi o que o partido sugeriu por três vezes ao longo destas semanas, e que “o PSD não participou no circo”

“O PSD não participou no circo. O PSD, pelo menos enquanto eu for líder, não participa em circos”, deixando depois um apelo à boa-fé entra as partes.

O vice-presidente do PSD já tinha, numa conferência de imprensa na quarta-feira, acusado o Governo de tentar “humilhar trabalhadores e dirigentes sindicais”.