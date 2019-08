O consumo privado e a procura externa dão sinais positivos para o início do terceiro trimestre. Na semana passada, o Instituto Nacional de Estatística (INE) indicou que no segundo trimestre do ano a economia aguentou-se apesar da conjuntura externa desfavorável.

De acordo com a Síntese Económica de Conjuntura publicada esta terça-feira pelo INE, o indicador qualitativo do consumo privado, calculado pela taxa de variação da média móvel dos últimos três meses, foi de 2,4%, um valor registado pelo sexto mês seguido.

Na procura externa, para a qual também já existem indicadores para julho, o INE revela que “o saldo das respostas extremas das apreciações relativas à procura externa, considerando as empresas com produção orientada para o mercado externo, aumentou ligeiramente em julho, suspendendo o perfil descendente observado desde janeiro de 2018”.

Isto significa que chegam sinais favoráveis para o mês de julho — o primeiro do terceiro trimestre — de duas importantes componentes do PIB.

O indicador de atividade económica mais recente divulgado pelo INE refere-se ao mês de junho e indica uma variação de 1,9%, estabilizando face a maio, mas situando-se no valor mais baixo desde outubro de 2016.

Na semana passada, o INE revelou que a economia cresceu 0,5% no segundo trimestre face aos primeiros três meses do ano e 1,8% em relação ao período homólogo. Estas variações foram iguais às registadas no arranque de 2019.

O arrefecimento da economia mundial já levou o Banco Central Europeu (BCE) a admitir estímulos à economia no final deste verão.