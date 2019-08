Carlos Zorrinho, chefe da delegação dos socialistas portugueses no Parlamento Europeu, disse esta terça-feira que Elisa Ferreira foi escolha de Ursula von der Leyen. O gabinete de António Costa já reagiu e diz que esta foi uma decisão consensual entre o primeiro-ministro português e a futura presidente da Comissão Europeia (CE), avança a Antena 1.

“Portugal indicou para comissário Europeu duas personalidades: Pedro Marques e Elisa Ferreira, com um elevadíssimo perfil político e um elevadíssimo perfil técnico. A presidente da CE optou por Elisa Ferreira, fica garantido, em primeiro ligar a grande qualidade da representação de Portugal nesse órgão”, afirmou Carlos Zorrinho.

No final de julho, Portugal indicou os nomes de Pedro Marques, ex-ministro das Infraestruturas e eurodeputado pelo PS, e de Elisa Ferreira para o lugar de Comissário por Portugal. Seguiram-se encontros informais com Ursula von der Leyen. Agora, e considerando as declarações de Carlos Zorrinho, sabe-se que Elisa Ferreira terá deixado uma impressão mais favorável na presidente eleita.

O eurodeputado socialista avança ainda que tem a expectativa que Portugal possa vir a ter “uma pasta no domínio do Desenvolvimento ou da Economia, ou naquilo que permita que a Europa tenha um novo impulso e faça face aquilo que todos nós estamos a ser confrontados atualmente que é uma União Europeia a travar do ponto de vista económico e a ter muita dificuldade em resistir às crises comerciais que, muitas delas são provocadas externamente ao seu território”.

