A Euribor vai manter-se como indexante usado nos contratos de crédito à habitação no próximo ano. Apesar de ser sido estudada a substituição pela nova de juro de referência Euro Short-Term Rate (ESTER), a hipótese não avançou, segundo noticia esta terça-feira o Correio da Manhã (acesso pago).

Os bancos em Portugal vão continuar a usar a Euribor, mas a revisão em curso do atual indexante irá levar a um novo cálculo a partir de janeiro. A alteração deverá obrigar a ajustes nos contratos em vigor, mas ainda não se sabe como irá funcionar. “A revisão ainda está a ser feita. Estaremos atentos e avaliaremos o impacto que a mudança possa ter, de forma a defender os consumidores caso o resultado da revisão seja negativo“, disse Nuno Rico, economista da Deco, ao diário.

A Euribor existe desde que foi criada a moeda única e indica qual a taxa média a que as instituições de crédito se financiam. No entanto, escândalos de manipulação desta taxa e da Libor, entre 2005 e 2008, levaram as autoridades europeias a iniciarem um processo de revisão.

O Instituto Europeu de Mercados Monetários estudou várias hipóteses que tivessem por base transações reais (em vez de propostas), mas concluiu que não é possível. Assim, a Euribor está em processo de reformulação até ao fim do ano com o objetivo de a nova fórmula ser adotada a 1 de janeiro de 2020. Mas a ESTER vai apenas substituir a Eonia, que é pouco usada pela banca portuguesa, e não vai entrar no cálculo dos empréstimos para comprar casa, acrescenta o Correio da Manhã.