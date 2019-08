O líder do PSD já reagiu à nomeação de Elisa Ferreira para ocupar o lugar de Comissária Europeia. Para Rui Rio, trata-se de “uma boa escolha”, uma vez que a, até agora, vice-governadora do Banco de Portugal (BdP) “tem conhecimento suficiente”. Contudo, o líder social-democrata considera que Elisa Ferreira “desempenhará melhor conforme a pasta de que for dada”. “Esperamos que lhe seja atribuída uma pasta importante para Portugal”, acrescentou Rui Rio no final da conferência de imprensa transmitida pelo Facebook do PSD.

Também o social-democrata Paulo Rangel considera que Elisa Ferreira pode vir a ter “uma boa pasta como a economia, o ambiente ou o desenvolvimento regional”. Numa nota publicada esta terça-feira no Twitter, o eurodeputado considera que a atual vice-governadora do BdP é uma personalidade “experiente, competente e com rede europeia”.

Já o social-democrata Duarte Marques, que considera Elisa Ferreira “uma excelente escolha para Comissária”, diz que a opção pela vice-governadora do Banco de Portugal “parece mais uma escolha de Ursula do que de António Costa”. Um comentário que não será alheio à especulação dos últimos dias que dava como certa a escolha de Pedro Marques, ex-ministro das Infraestruturas e eurodeputado pelo Partido Socialista, para o lugar de Comissário Europeu.

Minutos depois, Duarte Marques escreveu na mesma rede social que “parece que o negociador mor do Conselho não conseguiu sequer impor o seu preferido para Comissário”. “Obviamente que a escolha de Elisa Ferreira é também uma derrota para António Costa e uma vitória para a Europa e para Portugal”, acrescentou o social-democrata.

Tal como Paulo Rangel, a eurodeputada Maria Graça Carvalho também utilizou o Twitter para elogiar a “competência” e “profundo conhecimento” de Elisa Ferreira. A social-democrata felicitou a, até agora, vice-governadora do BdP e previu o seu desempenho na Comissão Europeia: será “uma excelente Comissária”.

Já a vereadora do PSD na Câmara Municipal de Lisboa, Sofia Vala Rocha, recorreu a uma “anedota” para comentar a escolha de Elisa Ferreira: “(…) recorda aquela anedota do morreu a tua família toda, pai, mãe , irmãos. Choradeira. Olha não, não morreu a tua família toda. Morreu só o teu pai. Alívio. Pedro Marques era a família toda, a desgraça completa“, escreveu no Twitter.

O ex-ministro das Finanças Miguel Cadilhe afirmou, por sua vez, que, “muito dificilmente”, Portugal poderá estar tão bem representado na Comissão Europeia. “Segui muito de perto a sua vida profissional e parece-me que Elisa Ferreira está em condições de assumir diversas pastas, nomeadamente a da Economia e Finanças”, afirmou Cadilhe, em declarações ao Público.

A escolha de Elisa Ferreira para ocupar o lugar de Comissária Europeia por Portugal foi conhecida oficialmente esta terça-feira. O nome já foi transmitido a Ursula von der Leyen, que tem até final de outubro para fechar o elenco do Colégio de Comissários.

A vice-governadora do BdP tem currículo como eurodeputada (2004-2016), tendo ocupado cargos no comité dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, durante a crise. Elisa Ferreira foi membro dos governos chefiados por António Guterres, primeiro enquanto ministra do Ambiente (1995 – 1999), e depois do Planeamento (1999 – 2002).

(Notícia atualizada pela última vez às 12h30)