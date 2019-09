Os trabalhadores do Novo Banco estão surpreendidos com o facto de o Governo ter autorizado o banco a rescindir com mais 310 funcionários até final de 2021. Dizem que só falta reduzir 84 postos de trabalho na instituição para atingir as metas acordadas com Bruxelas e por isso questionam: “Porquê a autorização para reduzir 310? Porquê ir além dos objetivos?”

O semanário Expresso revelou este fim de semana que o Executivo deu luz verde ao Novo Banco para rescindir com mais trabalhadores do que legalmente permitido até final de 2021, ano em que termina o plano de reestruturação aprovado pela DG-Comp, a autoridade de concorrência europeia. Segundo a legislação, as empresas que tenham mais de 250 trabalhadores — o caso do Novo Banco — têm como limite máximo cessar contratos com 80 trabalhadores a cada três anos. Mas com a exceção dada pelo Ministério do Trabalho, o banco liderado por António Ramalho vai poder rescindir com mais de três centenas de funcionários.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a comissão de trabalhadores do Novo Banco (CTNB) lamenta ter sido excluída deste processo, isto apesar de ter solicitado que lhe fosse dado conhecimento da evolução do dossiê. “Até à presente data não obtivemos qualquer resposta, pelo que desmentimos e refutamos qualquer envolvência da Comissão de Trabalhadores neste processo“, diz a comissão coordenada por Rui Geraldes.

A CTNB lembra ainda que o plano negociado entre o Estado e a DG-Comp aponta para que o Grupo Novo Banco, e até 2021, tenha de reduzir os seus balcões em 75 — “objetivo já cumprido” — e reduzir o número de trabalhadores para 4.909. Assim, e considerando que “o Grupo Novo Banco encerrou o primeiro semestre do corrente ano com 4.993, pelo que faltarão reduzir 84 trabalhadores para atingir esse objetivo”, a comissão de trabalhadores levanta duas questões : Porquê autorização para reduzir 310? Porquê ir para além dos objetivos impostos?”

A comissão de trabalhadores do Novo Banco lembra ainda no comunicado que “tem sido um parceiro responsável no Novo Banco” e reafirma manter-se “disponível para dialogar e negociar condições condignas, privilegiando em primeiro lugar o processo de reformas antecipadas”. Ainda assim, assegura que ficará bastante atenta ao evoluir da situação laboral no banco, especialmente no que toca à nova autorização para cortar mais 310 postos de trabalho.

“Deixamos a nossa garantia de que iremos pugnar para que o processo decorra com transparência, sem pressões sobre os trabalhadores e que seja um processo de adesão voluntária”, indica a comissão de trabalhadores do Novo Banco.

O Novo Banco fechou o primeiro semestre com prejuízos de 400 milhões de euros, e prevê pedir ao Fundo de Resolução 540 milhões de euros no âmbito do mecanismo de capital contingente criado aquando da venda da instituição ao fundo norte-americano Lone Star.