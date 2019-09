Retoma das negociações comerciais impulsiona Wall Street

As bolsas norte-americanas estão em alta, com os investidores animados com a retoma das negociações comerciais entre a China e os EUA. A impulsionar ainda mais Wall Street estão os dados publicados esta quinta-feira sobre o emprego, que ficaram acima das expectativas dos analistas.

O S&P 500 está a somar 1,54% para 2.984,12 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que valoriza 1,9% para 8.128,15 pontos. Esta tendência positiva está também a ser acompanhada pelo industrial Dow Jones que avança 1,77% para 26.822,61 pontos.

Os mercados estão animados depois do anúncio do Ministério do Comércio chinês esta quinta-feira, que informou que a China e os EUA vão dar início a uma nova ronda de negociações de alto nível. Os dois países vão encontrar-se no início de outubro. Esta notícia deixou os investidores otimistas quanto a um possível acordo entre as duas maiores economias do mundo.

“A retoma das negociações comerciais está a causar entusiasmo nos mercados sobre a possibilidade de algum tipo de acordo, como por exemplo a suspensão das tarifas durante uns tempos”, diz Peter Cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).

A dar um impulso ainda maior aos índices estão os dados do emprego norte-americano, publicados esta quinta-feira pelo ADP Research Institute. De acordo com as estatísticas, o emprego criado no setor privado atingiu o ritmo mais acelerado dos últimos quatro meses. Em agosto foram criados 195 mil postos de trabalho, um número superior aos 149 mil postos esperados pelos analistas.