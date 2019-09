5 coisas que vão marcar o dia

O dia em que Rui Rio apresenta o programa eleitoral do PSD, acabará com o confronto entre António Costa e Catarina Martins, o quarto debate entre os líderes dos principais partidos a caminho das eleições de 6 de outubro. Em Washington chega ao fim o prazo de entrega das candidaturas para encontrar um substituto para Christine Lagarde à frente do FMI, enquanto de Bruxelas chegam notícias sobre a evolução da economia europeia.

Debate de António Costa e Catarina Martins

Esta sexta-feira ficará marcada pelo debate entre António Costa e Catarina Martins. O primeiro-ministro e secretário-geral do PS estará frente-a-frente com a coordenadora do Bloco de Esquerda, num encontro agendado para às 21h30 na RTP. Quatro anos depois de Catarina Martins ter usado um debate com Costa para traçar as linhas vermelhas do BE para contribuir para uma solução de Governo, e numa altura em que o primeiro-ministro multiplica as críticas do parceiro da geringonça, o confronto entre os dois é um dos debates mais aguardados no caminho das legislativas.

PSD apresenta programa eleitoral no Porto

Com o aproximar das eleições legislativas, sucedem-se os debates e as campanhas eleitorais dos partidos políticos que se propõem a liderar o país. Há semanas que os sociais-democratas têm vindo a apresentar algumas das linhas mestras do sua proposta governativa. Esta sexta-feira Joaquim Sarmento, mandatário nacional, David Justino, presidente do conselho estratégico nacional e Rui Rio, presidente do PSD, apresentam todo programa eleitoral do PSD para as Legislativas 2019. É às 18h00, na Alfândega do Porto, com a presença de Rui Rio.

PortoBay inaugura hotel cinco estrelas na cidade do Porto

A cidade do Porto passa a ter mais um hotel cinco estrelas. Chama-se PortoBay Flores e fica localizado numa das artérias pedonais mais emblemáticas da Invicta, a Rua das Flores. É a segunda unidade do grupo PortoBay no Porto e acrescenta a um portefólio que conta já com sete hotéis na ilha da Madeira, um no Algarve e dois em Lisboa. Ao todo o PortoBay é responsável por 12 unidades hoteleiras em Portugal. A inauguração do PortoBay Flores conta com a presença do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, do presidente do Turismo do Porto e do Norte, Luís Pedro Martins.

Termina prazo de entrega de candidaturas do FMI para diretor-geral

A atual diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, apresentou a demissão no dia 16 de julho com efeitos a partir de 12 de setembro, para presidir ao Banco Central Europeu (BCE). Mário Centeno chegou a ser falado como candidato europeu, mas acabou por se afastar antes do final do processo que acabou por escolher a búlgara Kristalina Georgieva, que é atualmente diretora executiva do Banco Mundial.

Eurostat anuncia evolução da economia

O Eurostat publica esta manhã dados sobre o andamento da economia europeia no segundo trimestre do ano. Em Portugal, O INE confirmou que a economia segurou-se no segundo trimestre do ano, apesar da degradação da conjuntura externa. Todavia, o investimento abrandou. O PIB registou no segundo trimestre de 2019 uma taxa de variação homóloga de 1,8% (taxa idêntica à do trimestre anterior).