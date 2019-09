São raros os trabalhos que não obrigam a ficar sentados durante a maior parte do tempo, limitando as horas ao ar livre aos momentos em que entramos e saímos do escritório. Passar tantas horas sem movimento durante o horário de trabalho pode ter graves consequências para a saúde. Para contornar esta realidade, há empresas que têm cada vez mais flexibilidade horária, oferecem aos trabalhadores descontos em ginásios e a possibilidade de trabalhar através de casa.

Nem sempre é fácil passar tempo ao ar livre quanto tem uma profissão que lhe ocupa quase metade do dia, mas há formas de o fazer durante o horário de trabalho. A revista norte-americana Fast Company sugere algumas dicas simples que vão ajudá-lo a tornar a rotina de trabalho mais ativa.

Faça pequenas pausas ao longo do dia

Os especialistas defendem que deve fazer-se uma pausa a cada 90 minutos e estar sentado durante trinta minutos pode ter graves consequências para a saúde, a nível muscular e das articulações. Utilize as pequenas pausas, a meio da manhã e da tarde, para respirar ar puro ou apanhar sol. Se tiver um jardim próximo do seu local de trabalho, será o local ideal para estar perto da natureza.

Se conseguir, faça chamadas no exterior

Se a sua profissão obriga a fazer muitas chamadas, opte por fazê-las ao ar livre. Escolha um sítio calmo e avise a pessoa com quem está a falar que se encontra num lugar com algum ruído.

Planeie almoços no exterior

Almoçar na sua secretária enquanto continua a ver os emails de trabalho pode ser tentador, mas não é a opção mais saudável. Aproveite a hora de almoço para estar ao ar livre e, se tiver um jardim por perto, faça um piquenique sempre que possível.

Aproveite o intervalo de almoço

Não prescinda da pausa de almoço, que normalmente é a mais longa do dia. Tal como nas pequenas pausas que faz ao longo do dia, a pausa de almoço é a altura ideal para sair do escritório e dar um passeio.

Se precisar de praticar uma apresentação, faça-o no exterior

Praticar em voz alta uma apresentação pode ajudá-lo a memorizar tudo o que tem para dizer na próxima reunião. Se for o caso, aproveite e pratique no exterior.

Marque reuniões no exterior

Se não precisar de um computador ou de um projetor, tente marcar reuniões no exterior, e juntar o útil ao agradável. As walking meetings, reuniões em andamento, podem ser uma forma de ter uma conversa mais descontraída e de reforçar ligações de trabalho, enquanto aproveita o ar livre.

Estacione o carro de forma estratégica

Para aproveitar o ar livre até antes de chegar ao trabalho, estacione o carro longe da empresa. Vai obrigá-lo a andar mais tempo a pé. É bom para a saúde e conseguirá estar mais horas ao ar livre durante o dia.

Se não tem carro… vá a pé para o trabalho

Ficar muitas horas sentado é prejudicial para o corpo, principalmente a nível dos músculos e articulações. A pausa para almoço é a mais longa do dia e deve ser aproveitada para andar.

Tire proveito dos espaços exteriores da empresa

Se a sua empresa tem um terraço ou uma varanda, leve o seu computador portátil e mude de secretária.

Desafie os colegas

É mais provável criar hábitos na empresa se todos os colegas adotarem as mesmas estratégias. Desafie os colegas a passar, no mínimo, 15 minutos por dia ao ar livre e convide-os para um pequeno passeio durante a pausa do almoço.

O trabalho remoto pode ser uma forma de ser mais independente e trabalhar ao ar livre, e há cada vez mais empresas a promover a cultura do bem-estar no local de trabalho. A sede da Technogym Village, em Itália, já foi considerada o “local mais saudável do mundo”. Há salas de reuniões com bolas de pilates, estações de trabalho luminosas com máquinas de exercício sempre disponíveis, um spa, um restaurante com refeições saudáveis e nutritivas, e duas horas de almoço.