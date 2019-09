Hoje nas notícias: sondagens, juros da habitação e passes

A cerca de três semanas das eleições legislativas, vão sendo conhecidas sondagens de várias entidades, sendo que o resultado do PS oscila entre 37,9 e 42%. Na última divulgada esta segunda-feira, os socialistas não chegam a conseguir a maioria absoluta, devido ao aumento dos indecisos. Os contratos futuros dos indexantes do crédito mostram que a taxa de juro do crédito da casa deverá ficar negativa até 2025, numa altura em que o Banco Central Europeu avança com a política mais expansionista. Os novos tarifários aplicados aos passes de transportes públicos fizeram duplicar a procura na capital lisboeta. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Indecisos afastam PS da maioria absoluta

A sondagem da Pitagórica para o Jornal de Notícias/TSF dá 39,2% das intenções de voto ao PS, ou seja, sem maioria absoluta e a responsabilidade é dos indecisos. De acordo com esta sondagem, os socialistas têm mais dois pontos percentuais de vantagem relativamente às duas sondagens divulgadas na sexta-feira, mas não chega à maioria absoluta apontada pela sondagem da ICS/ISCTE. Em segundo lugar surge o PSD com 23,3% das intenções de voto e em terceiro Catarina Martins, com 10% das intenções de voto. O PCP surge com 7,7% e o CDS de Assunção Cristas com 5,6%. Já o PAN reúne 3,2% das intenções de voto. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Taxa de juro do crédito da casa negativa até 2025

Com as políticas monetárias anunciadas por Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), nomeadamente um corte na taxa dos depósitos, tudo aponta para que os juros do crédito à habitação vão ficar negativos até 2025. Os indexantes do crédito estão em valores negativos desde 2005, sendo que os contratos futuros no mercado indicam que a Euribor poderá mesmo completar uma década sem negociar acima de zero. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Cascais propõe investir seis milhões para recuperar forte de Salazar

A Câmara de Cascais quer investir seis milhões de euros no Forte Velho de Santo António da Barra. O local, conhecido como forte Salazar, onde este passava férias, foi colocado na lista de imóveis a serem vendidos ao abrigo da Lei das Infraestruturas Militares. O imóvel apareceu na lista porque o protocolo de cedência à autarquia tem validade anual, segundo explica uma fonte do Ministério da Defesa ao Diário de Notícias. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Dívida da saúde militar dispara para 95 milhões

A dívida da Assistência na Doença aos Militares (ADM), gerida pelo Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), ascende a quase 95 milhões de euros. Este valor representa um aumento de 5,5% face aos 90 milhões de euros previstos pelo IASFA para 2018. A situação de desequilíbrio tem vindo a agravar-se já que, desde 2010, a dívida da ADM aumentou 748%, o que pode ser em grande parte explicado pelo desequilíbrio entre receitas e despesas. O Orçamento do Estado e as quotas dos beneficiários injetam anualmente 73 milhões de euros neste subsistema de saúde, mas os encargos ascendem a 94 milhões de euros por ano. Para resolver este problema, o Governo criou um grupo de trabalho para apurar o valor exato da dívida e definir um plano de pagamentos a médio prazo. Pagamento esse que será feito a prestações. Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã (acesso pago).

Novos preços duplicam procura por passes na Grande Lisboa

Nos últimos cinco meses, a procura pelos cartões Lisboa VIVA, o suporte físico para carregar os novos passes Navegante, disparou. Fazendo comparações homólogas o aumento, em alguns meses, chegou a ser de 172%. De acordo com os dados da Área Metropolitana de Lisboa, em março o aumento foi de 36%, em abril de 172%, em maio de 146%, junho 100%, julho 126% e, em agosto, de 98%. Por outro lado, até 30 de agosto, 4.076 famílias pediram a adesão ao passe família, que têm um desconto adicional para agregados familiares e começaram a ser pedidos no final de julho. Segundo os cálculos da Área Metropolitana de Lisboa “já existem três ou mais pessoas, com idade superior a 14 anos, com passe, indicam que estarão em condições de beneficiar deste passe 21.000 agregados”. Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).