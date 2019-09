Deixar o carro em casa e optar por outros meios de transporte é ainda opção para um número reduzido de portugueses. Portugal foi o segundo país da União Europeia onde mais se circulou de carro, em 2017, revela o Eurostat. Apenas a Lituânia ficou à frente.

De acordo com o gabinete europeu de estatísticas, o carro foi o meio escolhido pelos portugueses em 88,5% do total de quilómetros percorridos por passageiro, naquele ano.

Este valor compara com uma média de 83,3% a nível europeu, com o carro a ser o meio de transporte dominante quando comparado com o comboio, o Expresso e o autocarro. O Expresso e os autocarros foram opção em 8,8% das distâncias feitas por passageiro na Europa, enquanto o comboio foi usado em 7,9%.

Entre os Estados-membros, a Lituânia surge com a maior proporção de quilómetros percorridos por carro, com 91,1%. Seguido por Portugal (88,5%) e pela Eslovénia, que surge na terceira posição do pódio (86,5%).

Considerando os restantes meios de transporte, a Áustria destaca-se com a maior distância percorrida em comboio: 11,9%. Já a Hungria lidera no Expresso e autocarros, meios que representam naquele país 21,1% da distância, em quilómetros, percorrida por passageiros.

Estes dados são divulgados no arranque da Semana Europeia da Mobilidade, cuja celebração decorre até 22 de setembro.