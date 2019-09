Desde o dia 2 de setembro que as televisões andam a transmitir debate atrás de debate a caminho das eleições legislativas, que acontecem já no próximo dia 6 de outubro. Os líderes dos seis maiores partidos terminaram esta segunda-feira a ronda dos frente-a-frente — o confronto entre António Costa e Rui Rio foi visto por 2,7 milhões de pessoas –, seguindo-se, agora, dois debates conjuntos com todos os partidos. O primeiro, agendado para 18 de setembro, será radiofónico, transmitido pela RR, RDP e TSF. O último, a 23 de setembro é da responsabilidade da RTP.

O último debate, que aconteceu na noite passada, pôs frente a frente António Costa e o líder do PSD, Rui Rio, e garantiu audiências recordes. Já era expectável que assim fosse, uma vez que o confronto entre os líderes dos maiores partidos foi transmitido em simultâneo pela SIC, RTP e TVI. Mas, excluindo este factor da análise, qual foi afinal o candidato que mais espetadores “colou” em frente às televisões?

Costa. Número 1 nas sondagens e também nas audiências

As sondagens sobre o possível desfecho das eleições legislativas de outubro que têm sido publicadas desde julho colocam o Partido Socialista como o partido que recolhe mais intenções de voto. Mas, o que dizem as audiências dos últimos debates televisivos, por onde já passaram os líderes dos maiores partidos políticos?

De acordo com os números avançados pelas próprias estações televisivas, pela agência Lusa e até por alguns partidos, António Costa não se destaca apenas nas sondagens de voto. Também nos debates, o primeiro-ministro é o protagonista que parece fazer aumentar as audiências dos canais de televisão.

Houve três debates televisivos que ultrapassaram um milhão de espetadores: ambos tiveram a presença do primeiro-ministro. O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, e António Costa foram os primeiros a sentar-se num frente-a-frente e foram, também, os mais vistos pelos portugueses. O debate, transmitido pela SIC, registou um total de 1,1 milhão de espetadores.

A superar a meta do milhão de espetadores esteve, também, o debate que sentou à mesa o primeiro-ministro e o líder do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva. Transmitido pela SIC no dia 11 de setembro, o frente-a-frente foi visto por 1.065.100 portugueses.

O terceiro lugar do pódio dos lugares com maiores audiências pertence, mais uma vez, a António Costa e à líder do CDS-PP. A 13 de setembro foi a vez de o primeiro-ministro enfrentar Assunção Cristas e, no final, a TVI apurou que o debate foi visto por um total de 935 mil espetadores. Contas feitas, este é o pódio dos debates mais vistos e, sem margem para dúvidas, o protagonismo recai sobre António Costa.

Catarina Martins e André Silva não chegaram aos 70 mil espetadores

O líder do PAN protagonizou, por um lado, o segundo debate mais vistos pelos portugueses, enquanto, por outro, esteve, também, presente naquele que teve o número mais baixo de audiências. No dia 7 de setembro, André Silva sentou-se à mesa com Catarina Martins, líder do Bloco, mas o debate só “prendeu” 68.100 espetadores às televisões.

Na lista dos debates menos vistos pelos portugueses, Catarina Martins surge mais duas vezes. Quando enfrentou Assunção Cristas obteve um total de 165 mil espetadores e quando foi a vez de se sentar frente a António Costa 683 mil espetadores acompanharam o debate. Perto deste resultado, ficou, também, o debate entre Rui Rio e André Silva, que foi visto por 697 mil espetadores.

Transmissão em simultâneo valeu 2,7 milhões de espetadores

RTP, SIC, TVI, independentemente do canal escolhido a imagem era a mesma. Os três canais portugueses transmitiram o debate entre António Costa e Rui Rio em simultâneo, e foi visto por 2,7 milhões de espetadores, de acordo com os dados fornecidos pela Marktest ao ECO.

O frente a frente entre os líderes do PS e do PS tomou lugar no Pavilhão do Conhecimento e foi moderado por jornalistas dos três canais de televisão. Foi visto sobretudo pelos espetadores da SIC, onde teve uma audiência de aproximadamente um milhão de pessoas, o que está em linha com as tendências de audiência dos debates no canal.

Seguiram-se aqueles que acompanharam o debate na estação de Queluz de Baixo, cerca de 828 mil pessoas. Já na RTP o programa prendeu a atenção de 773 mil espetadores. A duração prevista do debate era uma hora, o dobro daqueles realizados anteriormente, mas até acabou por se alongar mais um pouco. Costa e Rio debateram durante uma hora e um quarto.

É de notar que, durante essa hora e um quarto, as audiências na SIC e na TVI seguiram uma trajetória de crescimento, com mais pessoas a assistir. Por outro lado, na RTP a quantidade de espetadores registou uma ligeira queda, sendo ultrapassada pela TVI. Já a SIC liderou as audiências durante todo o debate.

Uma a uma, confira as audiências de cada um dos debates sobre as legislativas: