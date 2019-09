A Polícia Judiciária está a realizar buscas no Ministério da Administração Interna (MAI), na sede da Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil (ANPC) e em outros locais, no âmbito do caso da compra das golas anti-fumo para as populações. Os crimes em causa são de participação económica em negócio e desvio de subsídio, avança a TVI (acesso livre).

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está responsável pelas buscas, tendo em conta a investigação em curso no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A empresa Foxtrot, bem como ao dono desta, que forneceu o equipamento ao Estado estão incluídos nas buscas. São ainda visados altos decisores políticos que viabilizaram o negócio.

Comandos Distritais de Operações de Socorro estarão também em causa nestas buscas, segundo adianta a Sábado (acesso livre), bem como o gabinete do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves. Adjuntos e assessores do secretário de Estado serão também visados.

Francisco Ferreira, que se demitiu do cargo de adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil em julho, estará também incluído. A demissão chegou depois de ser conhecido que foi Francisco Ferreira, também presidente da concelhia do PS em Arouca, quem recomendou as empresas para a compra das 70 mil golas inflamáveis e dos 15 mil kits de emergência entregues a povoações.

(Notícia atualizada às 10h15)