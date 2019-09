5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que os portugueses vão saber como está o endividamento da economia, deixando de fora a banca, o INE vai publicar os dados sobre as taxas de juro implícitas no crédito à habitação. Esta quinta-feira é ainda dia de abertura das candidaturas aos apoios europeus para as redes wi-fi. Nos mercados financeiros, os IRGAwards vão premiar as melhores personalidades do setor, enquanto no mundo do empreendedorismo a EDP vai premiar com 200 mil dólares uma startup.

BdP revela como está o endividamento do setor não financeiro

Como estava o endividamento do setor não financeiro em julho? É isso que o Banco de Portugal (BdP) vai mostrar esta quinta-feira, numa nota de informação estatística sobre este indicador, que inclui o endividamento de toda a economia deixando de fora a banca. Recorde-se que, em junho, a economia nacional tinha atingido um endividamento total de 730 mil milhões de euros, o equivalente a 355,2% do PIB.

INE publica dados sobre taxas de juro implícitas no crédito à habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar esta quinta-feira os dados referentes à taxa de juro no crédito à habitação durante o mês de agosto. Recorde-se que, em julho, este indicador atingiu os 1,087%, mantendo a tendência de subida dos últimos meses. O acréscimo de 0,6 pontos base face ao registado no mês anterior levou o juro para máximos de junho de 2016.

Arrancam candidaturas ao WiFi4EU

As candidaturas para o programa da Comissão Europeia que atribui vales aos municípios para a instalação de wi-fi em locais públicos vão voltar a abrir esta quinta-feira. Esta é já a terceira chamada, sendo que serão no total quatro até 2020, e tem um orçamento de 26,7 milhões de euros. Os municípios dos Estados-membros vão poder candidatar-se ao WiFi4EU até às 16h00 de 20 de setembro. Estão disponíveis 1.780 vales, no valor de 15 mil euros cada, que serão atribuídos por ordem de chegada.

IRGAwards premeiam as melhores personalidades do mercado financeiro

Esta quinta-feira é dia de IRGAwards, um evento organizado pela Deloitte e que pretende premiar o que de melhor se faz no mercado financeiro nacional. Este ano, às categorias de Melhor CEO em Investor Relations, Melhor CFO em Investor Relations e melhor Investor Relations Officer, juntam-se três novas: Governance Initiative Award, Trasformation Award e Lifetime Achievement Award. A gala de entrega de prémios da 32.ª edição dos IRGAwards terá lugar no Convento do Beato, em Lisboa.

EDP escolhe a startup vencedora do Free Electrons

A EDP vai escolher a startup vencedora do Free Electrons, um programa organizado por gigantes elétricas dos quatro cantos do mundo. O Free Electrons recebeu nesta edição 481 candidaturas oriundas de 60 países, a maioria dos Estados Unidos. Entre as 21 startups nacionais que concorreram, duas estão entre as 15 finalistas — a Save2Compete e a Enging. A final acontece esta quinta-feira, em Lisboa, com o pitch final das startups finalistas, e a vencedora vai receber um prémio de 200 mil dólares (181 mil euros).