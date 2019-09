Ilídio Pinho distinguido com prémio carreira da Deloitte

Ilídio Pinho, empresário de 80 anos, foi distinguido com o prémio Lifetime Achievement Award dos Investor Relations & Governance Awards (IRGAwards), uma iniciativa da Deloitte que decorreu esta quinta-feira e que premiou as personalidades e empresas que se destacaram em Portugal.

“É obrigação do empresário criar condições para que aquilo que criou não morra com ele. O maior prazer que posso ter na vida é saber na despedida que valeu a pena ter vivido”, referiu Ilídio Pinho, emocionado com a homenagem, lembrando outros empresários que nos anos 60, como ele, ajudaram a construir a economia do país.

“Foram empresários que procuraram responder numa fase muito difícil do país àquilo que era necessário, com sacrifício e enormes dificuldades para ajudar o nosso Portugal. Alguns deles já não estão connosco, mas estão sempre na nossa memória”, disse ainda.

Fundador e Presidente da Fundação Ilídio Pinho, da Ilídio Pinho Holding e da Fomentinvest, Ilídio Pinho tem uma vida dedicada ao mundo empresarial e à causa pública. Nascido em Vale do Cambra em 19 de dezembro de 1938, Ilídio Pinho lançou-se na vida empresarial com a criação da COLEP – acrónimo derivado do seu nome de família -, em 1964, uma empresa dedicada a embalagens para bolachas.

Desde então fundou diversas empresas, incluindo a NacionalGás, a Lusitânia Gás, a EGA, a Emporgás, a Edisoft e a Megasis. Participou ainda na fundação e desenvolvimento de diversos bancos, seguradoras e sociedades financeiras, como o BIG, BCP, Ocidental, Lusitânia, Banco Comercial de Macau, BNI, Banco Mello de Investimentos, entre outros. Atualmente é membro do conselho geral e de supervisão da EDP.

Desempenhou ainda vários cargos institucionais, alguns deles públicos. Entre 1979 e 1983, Ilídio Pinho foi presidente do Conselho Municipal de Vale de Cambra, onde também desempenhou o cargo de presidente da Assembleia Municipal entre 1993 e 1997. Foi distinguido com altas distinções de mérito a nível nacional: Comendador da Ordem do Mérito Industrial e Grã-Cruz da Ordem do Mérito e Grã-Cruz da Ordem do Mérito.

Criou ainda uma fundação em memória do seu filho Ilídio Pedro, com a missão de promover a “Ciência ao Serviço do Desenvolvimento e da Humanização”.