O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) e a Associação Sindical dos Conservadores dos Registos (ASCR) decidiram avançar com uma greve nacional por duas semanas. A paralisação deverá arrancar a 23 de setembro e terminar a 4 de outubro.

“Com este protesto, o STRN e o ASCR, os dois sindicatos mais representativos do setor dos registos, afirmam-se de uma forma concertada e musculada contra as propostas do Governo para setor“, explica o STRN, em comunicado. Esta deverá ser a maior greve até agora convocada por este setor.

Esta paralisação será levada a cabo em protesto por melhores remunerações, mas também pela abertura de concursos internos e externos e por melhorias na progressão nas carreiras.

No final de julho, o Governo aprovou a revisão do estatuto remuneratório dos trabalhadores das carreiras especiais de conservador de registos e oficial de registos, o que foi muito criticado pelas estruturas sindicais do setor. Na altura, o STRN considerou estas mudanças um “ataque” ao sistema registal português.

