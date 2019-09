Santander corta spread da casa a clientes select para 1%

O Santander reviu em baixa a sua tabela de spreads no crédito à habitação para os clientes select. Colocou em 1% o spread mínimo a aplicar a esse segmento, fasquia que passa também a vigorar para clientes Mundo 123 nos primeiros seis meses do empréstimo. Para a generalidade dos clientes, deixou ainda de fazer depender do montante do financiamento a aplicação da margem mínima.

Os clientes select do banco liderado por Pedro Castro e Almeida vão poder passar a beneficiar de um spread a partir de 1%, abaixo dos 1,1% que aplicava até agora. A instituição especifica que o novo mínimo será atribuído “independentemente do montante e da relação financiamento/garantia“.

Para a generalidade dos restantes clientes do Santander, mantém-se o limite mínimo de 1,2%. Contudo, os clientes da solução integrada Mundo 123 que poderiam ter acesso nos primeiros seis meses do empréstimo a uma margem mínima de 1,1%, veem esse valor também baixar para 1%.

O banco também mexeu na estrutura da sua grelha de spreads que “passou a ser mais simples e competitiva”. Neste sentido, deixou de exigir financiamentos acima de 150 mil euros para permitir o acesso ao spread mínimo de 1,2% que é acessível à generalidade dos clientes para rácios de financiamento/garantia igual ou inferior a 80%.

“Para melhorar significativamente a experiência dos clientes no financiamento de crédito à habitação, o Banco lançou ainda uma nova plataforma, tendo já reduzido o tempo médio de contratação em mais de 50%, mantendo o objetivo inferior a 30 dias”, refere ainda o banco liderado por Pedro Castro e Almeida.