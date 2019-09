Em Portugal ter “canudo” faz menos diferença no desemprego

A par do Chipre, Portugal é o país da União Europeia onde vale menos a pena avançar para o ensino superior como forma de evitar o desemprego. De acordo com o Eurostat, a diferença entre a taxa de desemprego entre os trabalhadores com níveis de educação inferiores e a taxa de desemprego entre trabalhadores com cursos superiores é de apenas 2,2 pontos percentuais (p.p), valor que compara com o fosso de 8,6 p.p. fixado como média europeia.

“As taxas de desemprego variam consideravelmente de acordo com o nível de educação concluído e tendem a ser mais altas para as pessoas com baixos níveis de formação quando comparadas com aquelas registadas entre os trabalhadores com níveis altos de formação, como o ensino superior”, explica o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, esta sexta-feira.

Nessa linha, a taxa de desemprego a nível europeu entre os trabalhadores com baixos níveis de educação fixou-se em 12,5%, em 2018, valor que compara com a taxa de 3,9% registada entre aqueles que têm cursos superiores. Ou seja, em média, na União Europeia, há uma diferença de 8,6 p.p. percentuais entre as taxas de desemprego nos grupos referidos. Esse fosso tem sido agravado desde 2002, altura em que a diferença era de 5,8 p.p.

No último ano, os exemplos mais significativos dessa diferença entre licenciados e não licenciados foram registados na Eslováquia (24,8 p.p), na Lituânia (16,4 p.p) e na Letónia (13,3 p.p.). Em sentido inverso, foi em Portugal e no Chipre (2,2 p.p) que se verificou um menor fosso entre a taxa de desemprego daqueles que têm menos formação e a taxa de desemprego daqueles que têm mais formação.

Por cá, os trabalhadores com níveis de educação mais baixos têm uma taxa de desemprego de 6,9%, valor que compara com a taxa de 4,7% registada entre os trabalhadores com ensino superior, ou seja, está em causa uma diferença de 2,2 p.p.. De notar que, se no caso da primeira taxa, Portugal fica abaixo da média europeia, o cenário inverte-se no caso da segunda, isto é, a taxa de desemprego entre trabalhadores com curso superior é maior em Portugal do que na União Europeia (3,9%).