INE “arrasou” pressupostos do PSD e do CDS, diz Costa

Esta segunda-feira é a última oportunidade antes das eleições legislativas para os partidos com assento parlamentar se sentarem a seis para discutirem as respetivas visões e propostas para o destino do país. Depois do debate a dois entre António Costa (PS) e Rui Rio (PSD), transmitido pelas rádios na manhã desta segunda-feira, chega agora a vez de se juntarem também Catarina Martins (Bloco de Esquerda), Assunção Cristas (CDS-PP), Jerónimo de Sousa (PCP) e André Silva (PAN).

O debate inicia-se às 21h00 na faculdade de medicina dentária da Universidade de Lisboa e terá uma duração aproximada de duas horas. A moderação cabe a Maria Flor Pedroso, diretora de informação da RTP.