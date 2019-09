Concursos públicos de empreitadas sobem 72% até agosto

Os concursos públicos de empreitadas, anunciados em Diário da República, situaram-se em 2.858 milhões de euros até agosto, mais 72% que no período homólogo, segundo um barómetro da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

“Até ao final de agosto, o total de concursos públicos de empreitadas promovidos, ou seja, objeto de anúncio em Diário da República, foi de 2.858 milhões de euros, valor que representa mais 72% que o verificado no período homólogo de 2018”, lê-se no documento divulgado esta segunda-feira.

Por sua vez, após o anúncio da abertura do concurso para a construção do Hospital Central do Alentejo, são já 12 os lançamentos de grandes concursos de empreitadas, ou seja, com valor igual ou superior a 25 milhões de euros, atingindo-se assim 1.012 milhões de euros.

Porém, conforme ressalvou a associação, “ainda não foi registada a celebração de qualquer contrato no âmbito destes procedimentos”.

Até agosto, os contratos celebrados e repostados no Portal Base no âmbito de concurso de empreitadas de obras públicas, fixaram-se em 1.217 milhões de euros, uma subida de 20% em comparação com igual período de 2018.

“Os contratos de empreitadas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias situaram-se nos 250 milhões de euros, menos 24% em termos homólogos”, acrescentou a AICCOPN.

No total, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados até ao final de agosto atingiram 1.542 milhões de euros, uma progressão de 5% face a 2018