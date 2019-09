A segunda fase do processo de alienação do banco brasileiro da Caixa Geral de Depósitos está prestes a arrancar. De acordo com o despacho publicado, esta terça-feira, em Diário da República, começa a 25 de setembro, sendo que Banco Luso-Brasileiro, o Banco ABC Brasil e o fundo Artesia têm, depois, dois meses para apresentarem as propostas vinculativas de aquisição do banco.

No início do mês de setembro, foi publicada a resolução de Conselho de Ministros que confirmou — tal como o ECO tinha avançado em primeira mão — que estão na short list de candidatos à compra de 100% do capital social da sociedade Banco Gera Geral Brasil o Banco Luso-Brasileiro, o Banco ABC Brasil e o fundo Artesia.

De notar que o Banco Luso-Brasileiro é detido a 43% pelo Grupo Amorim e a 43% pelo grupo brasileiro Ruas, enquanto os restantes 14% são detidos pelo grupo Tavares de Almeida. Já o Banco ABC Brasil é detido a 60% pelo grupo árabe Bank ABC.

Estes dois bancos a par do fundo Artesia têm agora até às 17h00 de 25 de novembro para apresentarem as propostas vinculativas de aquisição das ações em questão, seguindo depois a análise das propostas e a decisão quanto ao vencedor, o que se espera que venha a acontecer até final do ano.

“O prazo para a apresentação de propostas vinculativas de aquisição de ações objeto da presente operação de venda direta, em conformidade com as regras estabelecidas no caderno de encargos aprovado como anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 129-B/2019, de 1 de agosto, termina às 17 horas do dia 25 de novembro de 2019“, lê-se no despacho publicado esta manhã, que refere que a segunda fase do processo de alienação arranca esta quarta-feira.

As alienações das operações internacionais da CGD fazem parte do acordo com a DG-Comp no âmbito da última recapitalização realizada no banco liderado por Paulo Macedo.