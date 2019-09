Iniciativa Liberal quer privatização da CGD

O partido Iniciativa Liberal (IL), que se apresenta às legislativas de 6 de outubro pela primeira vez, propõe a privatização da Caixa Geral de Depósitos, para “retirar o Estado do sistema financeiro e tirar aos partidos do regime um instrumento de redistribuição de favores entre empresários próximos do regime político, bem como incentivar maior dinamismo e concorrência no sistema bancário português”, afirmou Carlos Guimarães Pinto ao ECO.

A Iniciativa Liberal inscreveu no seu programa eleitoral, já aprovado e que será divulgado nos próximos dias, uma medida para impedir o Estado de voltar a injetar dinheiro na banca, incluindo na Caixa Geral de Depósitos. E admite que o processo de privatização da CGD possa passar por uma venda “como um todo ou em partes”, diz o cabeça-de-lista do partido no distrito do Porto. Em Lisboa, o partido apresenta o gestor João Cotrim Figueiredo.

“A Caixa Geral de Depósitos custa mais aos contribuintes do que os outros bancos, cobra o mesmo às pessoas, entrou no mesmo cartel para prejudicar clientes e também está ao serviço de negócios privados de quem a controla. Tudo igual aos outros bancos. A única diferença é que nos bancos privados também os acionistas perdem dinheiro com a má gestão. No banco público são sempre os contribuintes a pagar e os responsáveis pela má gestão nunca têm absolutamente nada a perder. Só em 2017 custou 4 mil milhões de euros de recapitalização”, afirma Carlos Guimarães Pinto.

No banco público são sempre os contribuintes a pagar e os responsáveis pela má gestão nunca têm absolutamente nada a perder. Só em 2017 custou 4 mil milhões de euros de recapitalização. Carlos Guimarães Pinto

A agenda económica da Iniciativa Liberal é de mudança face ao modelo atual, e uma das medidas-bandeira é na área fiscal. O partido, que assume o liberalismo no próprio nome, propõe que a taxa de IRS passe a ser de 15% para todos os rendimentos acima dos 650 euros, uma medida que constará do seu programa eleitoral às eleições legislativas de 6 de outubro.

O partido antecipa também que “o nível de isenção aumentaria 200 euros por cada filho ou 400 euros por filho para famílias monoparentais”. “Com esta medida o partido Iniciativa Liberal pretende garantir que os melhores talentos ficam no país e facilitar aumentos salariais por parte das empresas”, lê-se no texto.