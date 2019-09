No primeiro dia de campanha eleitoral na rua, Mário Centeno fez questão de lançar farpas à direita, acusando esses partidos de quererem “vestir o fato” do PS, mas apresentando “contas que não batem certo com as palavras”. Em reação, o líder do PSD considera que tal atitude dos socialistas revela “algum desespero” face à evolução da corrida à Assembleia da República e atira: É “quase anedótico” Mário Centeno “explicar-me a mim o que é o rigor financeiro”.

Em declarações, esta quarta-feira, à TSF, Rui Rio disse que entendeu que a crítica lançada por Mário Centeno não como uma farpa a Joaquim Sarmento — o “Mário Centeno” do PSD, como o apelidou o próprio líder do partido laranja — mas a si mesmo. “Não é atirar uma farpa a Joaquim Sarmento, mas a mim próprio e isso revela um completo desconhecimento da política em Portugal”, sublinhou o político, esta manhã.

Rio salientou que, face ao passado recente do país e ao papel do anterior Governo do PS (liderado, então, por José Sócrates) na crise, Mário Centeno, enquanto socialista, “nem sabe bem o que está a dizer” e assume uma atitude “quase anedótica”.

“Ensinar-me a mim o que é o rigor financeiro? E ele faz isso a partir de um partido que esteve num Governo que levou o país à bancarrota. Isso revela de parte do PS algum desespero pela forma como a campanha está a evoluir”, disse.

Na terça-feira, o ministro das Finanças ainda em funções tinha deixado farpas aos partidos da direita, dizendo: “Querem vestir o nosso fato. Como se com o nosso fato todos parecessem homenzinhos. Não sabem sequer vestir esse fato“. Mário Centeno rematou com uma crítica: “As contas não batem certo com as palavras. Ou não sabem fazer as contas ou não falam a verdade”.

Milagres na saúde? “Não sou a Nossa Senhora de Fátima”

Questionado sobre as suas propostas para melhorar o sistema de saúde nacional, Rui Rio frisou que o PSD tem, no seu programa eleitoral, prevista a aplicação de 25% da margem orçamental no investimento público. “Não sou a Nossa Senhora de Fátima, não vou fazer nenhum milagre. Aquilo que eu tenho dito é que a margem orçamental decorrente do crescimento económico foi de 13 mil milhões nos últimos 4 ano. Nós projetamos que será de 15 mil milhões. E a esses 15 mil milhões tenho de dar um destino, um quarto é para o investimento público“, explicou.

Já sobre a avaliação dos funcionários públicos, Rio defendeu a revisão, mas a continuação das quotas para as avaliações mais elevadas, já que, caso contrário, todos os trabalhadores do Estado teriam “bom e excecional” e isso seria “a mesma coisa que não haver avaliação”.

“A criação do SIADAP é algo que eu entendo como positivo. O sistema anterior era arcaico e toda a gente tinha muito bom, e isto também não pode ser assim“, lembrou, referindo que é preciso agora ajustar o sistema em vigor para incentivar os melhores funcionários.

Já sobre o seu caminho político, caso não consiga o lugar de chefe do Executivo, Rui Rio não quis adiantar se ficará ou não como deputado, reforçando que para ser líder da oposição não é preciso ter um lugar marcado no Parlamento. “Vamos ver o que acontece no dia 6 de outubro”, concluiu.