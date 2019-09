Revista de imprensa internacional

Se ainda restavam dúvidas sobre o impacto da greve dos pilotos da British Airways, que levou ao cancelamento de mais de 2.000 voos este mês, essas dúvidas ficaram esclarecidas esta quinta-feira. O grupo IAG, que controla a companhia aérea, emitiu um profit warning onde assume uma queda de 6% nos lucros anuais por causa da paralisação. Em Espanha, Madrid e Barcelona são as cidades mais caras para alugar casa. Nesta revista de imprensa, conheça ainda os novos trunfos da Amazon, entre os quais está… uma armação inteligente para óculos graduados. Conheça estes e outros temas em destaque na imprensa internacional.

The Guardian

Greve dos pilotos deixa British Airways em dificuldades

A greve dos pilotos da British Airways deixou a empresa em dificuldades financeiras. O grupo IAG, dono da companhia aérea, emitiu um alerta aos investidores, no qual assume que os lucros anuais deverão cair 6%, para 170 milhões de euros. Os pilotos da empresa exigem melhores salários e pararam durante 48 horas nos passados dias 9 e 10 de setembro, o que obrigou a British Airways a cancelar mais de 2.000 voos.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre/conteúdo em inglês).

The Verge

Amazon lança óculos, anéis, headphones e outros produtos

A Amazon surpreendeu o mercado ao adicionar à gama Echo uma armação inteligente para óculos graduados e até um anel. Os óculos, chamados Echo Frames, servem para quem quer levar a assistente virtual Alexa para todo o lado, o que significa que os óculos são capazes de ouvir e responder a comandos de voz. Quanto ao anel, chama-se Echo Loop e funciona de forma semelhante. Há ainda uma nova coluna inteligente topo de gama (Echo Studio) e até uns headphones (Echo Buds) para concorrer com os AirPods da Apple. A gigante fundada por Jeff Bezos é conhecida por criar vários produtos inovadores para testar o apetite do mercado, eliminando rapidamente os que não funcionam. Foi o caso do Fire Phone, o smartphone da Amazon, lançado em 2014 e abandonado pouco depois.

Leia a notícia completa no The Verge (acesso livre/conteúdo em inglês).

El País

Madrid e Barcelona são as cidades espanholas mais caras para arrendar casa

Madrid é a cidade mais cara de Espanha para alugar casa, seguido de Barcelona. Na cidade madrilena o preço médio para alugar uma habitação é de 819 euros mensais já na cidade catalã o preço ronda os 769 euros. O preço por metro quadrado situa-se nos 10,7 euros e 9,6 euros, respetivamente. Os números não são oficiais, uma vez que em Espanha não existe uma estatística pública relativamente ao valor dos arrendamentos. Estes dados são uma conclusão do Observatorio de Vivienda y Suelo.

Leia a notícia completa na El País (acesso livre/conteúdo em espanhol).

El Economist

Bankia passa a cobrar juros negativos nas contas das empresas

Com a conjuntura a apertar, os bancos têm procurado estratégias para compensar a quebra no negócio provocada pelos juros negativos. Uma das mais inovadoras acaba de ser implementada pelo Bankia, que começou a refletir as taxas abaixo de zero também nas contas à ordem detidas pelas empresas. Nem todas vão ser obrigadas a pagar: há a possibilidade de abater o custo com a contratação de outros produtos do banco, por exemplo. Mas não deixa de ser mais um exemplo dos efeitos da nova descida dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre/conteúdo em espanhol).

NDTV

Airbus alvo de ataques informáticos a partir da China

Vários fornecedores da Airbus foram alvo de ataques informáticos que estão a ser associados a operações de espionagem industrial realizadas a partir da China. Os hackers terão tentado usar as empresas subcontratadas como “porta de entrada” no ecossistema da Airbus, entre as quais se encontra a tecnológica Expleo e a fabricante Rolls Royce. Nos últimos 12 meses, houve registo de quatro ataques de maior dimensão, segundo informações reveladas pela AFP.

Leia a notícia completa na NDTV (acesso livre/conteúdo em inglês).