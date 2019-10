5 coisas que vão marcar o dia

No arranque desta semana serão conhecidos dados sobre o desemprego na União Europeia, bem como sobre a evolução dos preços em Portugal. Em antecipação das eleições legislativas, que se realizam no domingo, os partidos sem assento parlamentar defrontam-se num debate. Já os futuros comissários serão ouvidos no Parlamento Europeu.

Como evoluiu o desemprego na União Europeia?

O gabinete de estatísticas da União Europeia (UE) divulga a taxa de desemprego dos Estados-membros, da Zona Euro e da UE, referentes a agosto deste ano. De acordo com os números mais recentes do INE, a taxa de desemprego em Portugal fixou-se nos 6,4% em julho, e em agosto terá recuado para 6,2%, segundo a estimativa provisória.

INE revela dados da inflação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica a Estimativa Rápida do Índice de Preços no Consumidor (IPC) para setembro de 2019. Em agosto, os preços em Portugal caíram pelo segundo mês consecutivo, com a taxa de variação do índice de preços de consumidor a registar um valor de -0,1%. Os valores serão depois confirmados a 10 de outubro.

Arrancam as audições aos candidatos a comissários

Vão ter início, no Parlamento Europeu, as audições dos candidatos a comissários europeus. As audições de cada candidato na comissão parlamentar ligada à pasta para a qual foram nomeados começam esta segunda-feira e decorrem até 8 de outubro. Elisa Ferreira, candidata nomeada por Portugal que ficará responsável pela pasta da Coesão e Reformas, será ouvida a 2 de outubro.

Último dia para autarquias que não querem transferência de competências

Esta segunda-feira termina o prazo para as autarquias e entidades intermunicipais comunicarem que não pretendem a transferência das competências em 2020. A medida foi aprovada pelo Governo no âmbito do processo de descentralização para as autarquias e entidades intermunicipais, mas recebeu alguma resistência por parte dos municípios. A transferência abrange áreas como a educação, ação social, saúde e proteção civil.

Debate entre partidos sem assento parlamentar

Depois de vários debates entre os líderes dos principais partidos portugueses, chega a vez de os partidos sem assento parlamentar estarem frente-a-frente, na RTP. Nas eleições legislativas deste ano, que se realizam este domingo, o número de forças políticas que concorrem é recorde. A quantidade de partidos que vai encontrar no boletim de voto varia consoante o círculo eleitoral, mas, por exemplo, em Coimbra, há 21 forças a concorrer.