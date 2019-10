A EDP Renováveis financiou-se em 421 milhões de dólares (384,6 milhões de euros) através de um novo acordo de tax equity com o Bank of America, anunciou a empresa em comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Em troca, cedeu um interesse económico num portefólio de projetos eólicos onshore de 405 MW.

“A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis, assegurou 421 milhões de dólares através de um financiamento “tax equity” com o Bank of America, em troca de um interesse económico num portefólio de projetos eólicos onshore de 405 MW. Os projetos estão localizados no estado de Illinois e têm garantidos contratos de aquisição de energia de longo prazo“, refere o comunicado.

O financiamento dos projetos deverá efetivar-se em data próxima da entrada em operação dos respetivos parques. É esperado, diz a empresa, que o arranque das operações possa ocorrer no último trimestre de 2019 e primeiro trimestre de 2020.

De acordo com a empresa liderada por João Manso Neto, “a estrutura de parceria institucional estabelecida permite uma utilização eficiente dos benefícios fiscais gerados pelo projeto”.

Os financiamentos tax equity são comuns nas empresas privadas de energia eólica, como é o caso da EDP Renováveis, que já anunciou diversos acordos deste género no mercado norte-americano. Em dezembro do ano passado, a EDP Renováveis assegurou 400 milhões de dólares num financiamento tax equity, em troca de um interesse económico em dois projetos eólicos localizados nos estados de Indiana e Kansas.

Através destes acordos, as elétricas conseguem financiamento para os seus projetos mediante acordos com empresas financeiras que permitem usufruir de benefícios fiscais e reduzir as suas obrigações tributárias. Por seu lado, estas financeiras assumem um interesse económico nos projetos em causa.