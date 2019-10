A Bolsa de Nova Iorque abriu esta terça-feira com ganhos ligeiros, com as empresas do setor tecnológico a darem o mote, quando os investidores ainda esperam pelos dados sobre a produção industrial nos Estados Unidos à procura de boas notícias para a maior economia do mundo.

Mesmo com as más notícias que chegaram da Europa, onde a confiança dos empresários da indústria caiu para o nível mais baixo dos últimos sete anos, o índice industrial Dow Jones valorizou 0,24% na abertura das negociações. O alargado S&P 500 subia 0,3% e o Nasdaq, que agrupa as empresas do setor tecnológico, começou com ganhos na ordem dos 0,37%.

No começo do dia foram mesmo as tecnológicas que deram o primeiro impulso às ações norte-americanas, mas os investidores estão otimistas quanto aos dados que serão divulgados esta tarde relativos ao sentimento económico na indústria, ao contrário do verificado a nível europeu.

Na próxima semana, as autoridades chinesas estarão em Washington para mais uma nova ronda de negociações com os Estados Unidos tendo em vista a obtenção de um acordo que coloque um ponto final na guerra comercial que se arrasta desde o início de 2017.

No entanto, as negociações estarão ensombradas pelas novas taxas aduaneiras que Donald Trump ameaçou impor e depois das notícias que dão conta que a Administração norte-americana estará a ponderar proibir as empresas chinesas de serem cotadas nas bolsas de valores norte-americanas.