Luís silva é um dos candidatos a presidente do Conselho Regional de Lisboa (CRL) e garante ser possível “restituir aos advogados o mérito e reconhecimento”. O advogado formalizou a sua candidatura para o triénio 2020-2022, na Ordem dos Advogados (OA). A lista do atual vice presidente da CRL concorre alinhada com a candidatura de Luís Menezes Leitão a bastonário da OA.

Os três pilares do programa eleitoral do candidato são a proximidade, o diálogo e o compromisso. O advogado referiu ser necessária uma intervenção urgente como forma de quebrar a tendência para o conformismo e apostar em novas iniciativas e soluções. Luís Silva criticou ainda a postura pouco interventiva que o CRL tem adotado e propõe “alterar o paradigma esgotado e que demonstrou não satisfazer as necessidades atuais da classe”.

“O Conselho Regional de Lisboa tem que ser de todos e não apenas de alguns privilegiados”, considera o atual vice-presidente da CRL, assumindo que vai “lutar para que o advogado tenha orgulho na sua profissão”.

O candidato terá ao seu lado como vice-presidentes, Felisbela dos Reis (Sesimbra), José Carlos Cardoso (Seixal) e Ana Luísa Costa (Lourinhã).

A restante equipa é constituída por Aida Almeida Franco (Amadora), Ana Novaes e Silva (Lisboa), António Pinto Pereira (Lisboa), Cláudia Gomes de Matos (Seixal), Carla Lima Vaz (Lisboa), Filipa Rodrigues Oliveira (Lisboa), Helena Barata (Cascais), Luís Filipe Santos (Sintra), Lurdes Apolinário (Vila Franca de Xira), Maria de Lurdes Vaz (Cascais), Miguel Bettencourt da Câmara (Lisboa), Miguel Santos Pereira (Lisboa), Sofia Silva e Sousa (Lisboa), Sofia Coelho Pereira (Lisboa), Pedro Brandão de Oliveira (Barreiro), Pedro Dias Ferreira (Lisboa) e Pedro Ribeiro e Silva (Lisboa).

No próximo mês de novembro cerca de 32 mil advogados vão ser chamados para escolher o próximo bastonário da OA e os órgãos nacionais e regionais. Pela primeira vez, o ato eleitoral realiza-se com recurso ao voto eletrónico.