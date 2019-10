Hoje nas notícias: Sondagens, Tancos, falências

As eleições legislativas do próximo domingo dominam os principais jornais nacionais esta quinta-feira. Uma nova sondagem dá conta que o PS está mais longe da maioria absoluta e terá de recorrer ao BE ou PCP, enquanto o economista João Duque fala da possibilidade de “dois Centenos” no Governo. Sobre o caso que está a marcar a campanha eleitoral — o roubo em Tancos –, a Inspeção da Defesa não conseguiu apurar responsabilidades no achamento de armas.

PS precisa do BE ou do PCP para a maioria absoluta

A três dias das eleições legislativas, o PS mantém-se à frente nas intenções de voto, mas está mais longe da maioria absoluta, de acordo com a sondagem Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios. Com 35%, o PS de António Costa deverá precisar do Bloco de Esquerda ou do PCP para conseguir apoio de mais de metade dos lugares no Parlamento. O PSD sobe nas intenções para 26,1%, enquanto o PAN já aparece à frente do CDS-PP. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Inspeção da Defesa não conseguiu apurar responsabilidades no achamento de Tancos

A Inspeção-Geral da Defesa Nacional não conseguiu responsabilizar nenhum militar pela descoberta das armas roubadas em Tancos. Por isso, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, deu aos inspetores duas semanas para avaliarem a legalidade da atuação da Polícia Judiciária Militar (PJM) no caso. Em causa não estavam os aspetos criminais da encenação do achamento do material, mas sim a possível violação das suas próprias normas de funcionamento da PJM. Perceber o momento em que os elementos deste corpo policial “terão tido conhecimento de que o material encontrado era o de Tancos”, é um dos objetivos desta ação inspetiva, para depois apurar se houve atrasos na comunicação do facto ao Ministério Público. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Sem plano de recuperação, Tegopi deverá entrar em falência hoje

A falência da metalomecânica de Gaia, Tegopi, deverá ser oficializada ainda esta quinta-feira. Detida em 70% por um fundo público, a empresa entrou em insolvência em maio com dívidas de 30,6 milhões de euros. O Tribunal de Comércio de Gaia reúne-se agora com a assembleia de credores e não há um plano de recuperação. Assim, o administrador de insolvência deverá limitar-se a recomendar a liquidação da empresa. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Governo com dois Centenos seria “imbatível”, diz João Duque

António Costa e Rui Rio discutem se é o PS ou o PSD quem tem o melhor “Centeno”, ou seja, se o próprio socialista Mário Centeno ou se o social-democrata Joaquim Miranda Sarmento. O economista João Duque vê a questão de outro ângulo. Questionado pelo Público e pela Renascença sobre um possível entendimento entre os dois maiores partidos, respondeu: “Gostaria, se fosse para mudar significativamente a ambição e o crescimento de Portugal. Já viu o que era dois Centenos juntos? Meu Deus, era uma coisa imbatível, era para varrer a Europa! Éramos champions“. Leia a entrevista completa na Rádio Renascença (acesso livre).

Portugueses procurados para cuidar de idosos 24 horas por dia na Europa

Capacidade de trabalho e características humanas. Estes são os principais atributos que explicam a razão pela qual os portugueses são muito solicitados para cuidar de idosos 24 horas por dia em vários países europeus. Reino Unido, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo estão entre os países que mais procuram cuidadores portugueses, por falta de mão-de-obra especializada. Oferecem alojamento, refeições e salários que podem ultrapassar os dois mil euros por mês, por um trabalho em regime live in, ou seja, trabalhadores internos, 24 horas por dia. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).