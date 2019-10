5 coisas que vão marcar o dia

Nesta quinta-feira serão conhecidos vários dados, tanto nacionais, sobre as rendas de habitação e o sistema bancário, como europeus, relativos ao comércio a retalho. Pela Europa será também conhecido o resultado da audição a Elisa Ferreira, comissária nomeada por Portugal.

Rendas continuam a subir?

O Instituto Nacional de Estatística publica as Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local, referentes ao primeiro semestre deste ano. No ano passado, as rendas da habitação subiram 9,3% para uma média de 4,80 euros por metro quadrado. A nível local, houve 33 municípios com uma taxa acima da média nacional, com a capital a destacar-se. Em Lisboa, o preço por metro quadrado era mais do dobro do resto do país.

Rescaldo da audição de Elisa Ferreira

Depois de ser ouvida no Parlamento Europeu, a candidata nomeada por Portugal, Elisa Ferreira, conhece o resultado da avaliação. A futura comissária indigitada para a pasta da Coesão e Reformas deve recolher uma maioria de dois terços para passar. O Parlamento levantou dúvidas sobre a candidata, por deter ações da Sonae, mas entretanto Elisa Ferreira decidiu vender os títulos. Nesta quinta-feira continuam também as audições aos restantes comissários que se irão sentar em Bruxelas.

Como evoluiu o setor bancário?

O Banco de Portugal divulga o relatório sobre a evolução do Sistema Bancário Português. São avaliados indicadores como a rendibilidade, qualidade dos ativos e liquidez e financiamento. No primeiro trimestre deste ano, a banca reduziu mais de 1,4 mil milhões de crédito malparado, reduzindo o rácio de créditos em incumprimento no balanço de todo o sistema financeiro português para 8,9%.

Eurostat divulga vendas a retalho

Serão conhecidos os dados sobre o comércio a retalho durante o mês de agosto deste ano. O gabinete de estatísticas da União Europeia revela o valor e volume das vendas a retalho nos Estados-membros, o que serve como um indicador da economia europeia. Em Julho, as vendas a retalho avançaram 2,2% na Zona Euro e 2,6% na União Europeia.

Impacto da digitalização nos investimentos

A digitalização ao serviço do investidor é o tema que vai estar em discussão numa conferência no ISEG, onde se vão juntar várias personalidades do setor. Estarão presentes Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM, Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal e Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisboa, para debater os riscos e possibilidades da digitalização. O evento vai ainda contar com Pedro Pimenta, do Abanca e Stephan Morais, da Indico Capital Partners.