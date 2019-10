Revista de imprensa internacional

Em destaque na imprensa internacional está o governador do Banco da Finlândia, que defendeu esta quinta-feira a política de estímulos aplicada pelo Banco Central Europeu e considera que a instituição liderada por Mario Draghi deve combater a baixa inflação. No que toca à expansão de negócios, o El Corte Inglés vai criar o seu próprio negócio imobiliário para gestão de ativos. Por outro lado, a Uber prepara-se para lançar uma nova app de trabalho temporário.

Reuters

Olli Rehn defende que BCE deve combater baixa inflação

O governador do Banco da Finlândia defendeu esta quinta-feira que o Banco Central Europeu (BCE) deve tomar uma posição forte quando as expectativas de inflação são muito baixas para impedir que estas fiquem presas a níveis inaceitáveis. Olli Rehn apoia a iniciativa da instituição liderada por Mario Draghi em introduzir uma nova ronda de estímulos para fomentar a economia. “Temos de ter cuidado para evitar um equilíbrio prejudicial que resulta da inflação baixa prolongada e de taxas de juro nulas, pois isso restringiria significativamente a capacidade da política monetária de equilibrar o ciclo económico”, disse. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Expansión

El Corte Inglés cria imobiliária para gerir ativos próprios

O grupo El Corte Inglés quer aproveitar a sua posição como uma dos maiores proprietários de imóveis em Espanha e, por isso, decidiu criar o seu negócio imobiliário. A cadeia de retalho espanhola anunciou na quarta-feira que vai criar uma unidade de promoção, construção e gestão de ativos imobiliários denominada El Corte Inglés Real. Esta decisão surge após a empresa liderada por Marta Álvarez Guil ter tentado desfazer-se de 95 ativos imobiliários não estratégicos e que acabou por não resultar. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Cinco Dias

Vendas pela Internet salvam queda de receitas da Mango

As contas consolidadas da Mango MNG Holding, que agrupa todo o grupo têxtil, ditam uma queda de 5% nas receitas da sua principal fonte de negócio: a venda de roupa em lojas físicas. As vendas a retalho geraram uma receita de 1.261 milhões de euros em 2018, totalizando 58% do total das vendas da marca. Ainda assim, o online está a crescer. No final de 2018, a venda de roupa pela internet rendia 20% da faturação da empresa, crescendo este ano para 30% (cerca de 445 milhões de euros). Leia a notícia completa no Cinco Dias (acesso livre, conteúdo em inglês).

Financial Times

Uber lança aplicação de trabalho temporário nos Estados Unidos

A Uber vai lançar esta sexta-feira uma nova aplicação em Chicago. A Uber Works estabelece o contacto entre pessoas que se dedicam ao trabalho temporário e empresas que pretendem preencher as lacunas nos seus serviços. Esta app foi estudada durante cerca de um ano, vai funcionar primeiramente em Chicago, mas a ideia é expandir-se para outros territórios. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

South China Morning Post

Polícia de Hong Kong diz que jovem alvejado nos protestos vai ser acusado criminalmente

O jovem de 18 anos baleado pelas forças de segurança na sequência dos protestos em Hong Kong na tarde de terça-feira vai ser acusado criminalmente. Em comunicado, as autoridades revelam que o jovem será acusado esta tarde de dois crimes de agressão a agentes da autoridade. A polícia tem sido acusada de usar força excessiva, mas justifica o disparo por o adolescente ter agredido a polícia com um objeto de metal. Leia a notícia completa no South China Morning Post (acesso livre, conteúdo em inglês).