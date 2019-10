5 coisas que vão marcar o dia

No domingo os portugueses vão às urnas para eleger o próximo Governo. Com o dia de reflexão de sábado, os partidos tem mais até ao final do dia de hoje para “caçar” votos. Para o final do dia está também marcado um encontro com a DBRS: a agência canadiana atualiza o rating de Portugal. Esta sexta-feira termina ainda a Semana Mundial do Investidor e ainda o prazo para os jovens se candidatarem ao apoio do Porta 65 Jovem. Lá fora, Washington e Pyongyang retomam diálogo sobre a desnuclearização.

Termina a campanha para as legislativas

Com eleições marcadas para domingo, os partidos terminam as respetivas campanhas eleitorais com as tradicionais arruadas e declarações dos líderes políticos. Sábado é dia de reflexão e, portanto, não haverá lugar a ações políticas.

O que vai fazer a DBRS?

A agência de notação canadiana atualiza o rating de Portugal. A DBRS, que foi determinante ao segurar a República num patamar de “investimento de qualidade” quando as outras agências tinha o país no “lixo”, atribui um rating de “BBB” com outlook positivo. Tem a porta aberta para a revisão em alta do rating, mas poderá não o fazer uma vez que este domingo há eleições legislativas.

Termina Semana Mundial do Investidor

Termina a Semana Mundial do Investidor, que em Portugal foi organizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A iniciativa teve como objetivo de sensibilizar e alertar para a importância da educação financeira e da proteção dos investidores.

Porta 65 Jovem “fecha a porta” a candidaturas

Termina às 17h00 o prazo para a apresentação de candidaturas ao Porta 65 Jovem. Os interessados têm de ter idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos — no caso de casais de jovens, um dos elementos pode ter até 37 anos. O programa visa ajudar os jovens no início da vida adulta através de um apoio na renda durante de 12 meses.

Washington e Pyongyang retomam diálogo

EUA e Coreia do Norte voltam a sentar-se à mesa das negociações sobre o processo de desnuclearização norte-coreano, após oito meses de suspensão e um verão tenso marcado pelos testes de armas de Pyongyang.