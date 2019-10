Agosto foi um bom mês para a companhia aérea portuguesa. Depois do recorde de passageiros no pico do verão, em setembro a TAP transportou “mais de 1,6 milhões de passageiros”, um crescimento que, diz a empresa, confirma “a consolidação da recuperação” iniciada no final da primeira metade do ano.

Em comunicado enviado à CMVM, a TAP revela que transportou em setembro “mais 155 mil [passageiros] do que no mesmo mês do ano passado, o que traduz um crescimento de 10,5%”.

“Destaca-se setembro foi o primeiro mês no ano em que o mercado do Brasil teve receita maior que o ano passado”, acrescenta, salientando que “os maiores crescimentos absolutos registaram-se nas rotas dos Estados Unidos da América, com mais 30 mil passageiros que em setembro do ano passado, Brasil (mais 9.620 passageiros), Cabo Verde (mais 5.508), Angola (mais 3 mil) e Canadá (mais 2.135)”.

"Estes números confirmam a consolidação da recuperação que a TAP tem registado a partir do segundo trimestre.” TAP

“No acumulado de 2019, de janeiro a setembro, a companhia já transportou quase 13 milhões de passageiros – 12,9 milhões -, um aumento de 868 mil, ou 7,2%, face ao período homólogo de 2018″, diz o mesmo comunicado.

“Estes números confirmam a consolidação da recuperação que a TAP tem registado a partir do segundo trimestre“, nota a empresa liderada por Antonoaldo Neves.

Recorde-se que o primeiro semestre do ano da TAP foi marcado pelo aumento dos prejuízos. As perdas da companhia aérea portuguesa chegaram quase aos 120 milhões de euros: 110,7 milhões referentes ao primeiro trimestre e nove milhões relativos ao segundo trimestre. Os valores comparam com os 26,4 milhões de euros de prejuízos que a empresa registou no período homólogo.

Estes resultados fizeram soar alarmes no Governo. “Deveriam demitir-se”, diz ao ECO uma fonte do Governo, referindo-se a Antonoaldo Neves, o presidente executivo da TAP.

A TAP é detida em 50% pela Parpública e em 45% pelo consórcio Atlantic Gateway (dos empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa), com os restantes 5% nas mãos dos trabalhadores. O Estado tem seis administradores, um dos quais o presidente do conselho de administração, mas são todos não executivos.