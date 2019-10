5 coisas que vão marcar o dia

António Costa reúne com partidos da esquerda para tentar acordo com vista à formação de um Governo. Ainda na cena política, a polémica de Tancos regressa ao Parlamento a pedido do PSD, que quer saber se o primeiro-ministro soube antecipadamente da recuperação do material militar roubado. Portugal vai ao mercado de dívida, através de um leilão de títulos de 15 anos. É divulgado o relatório Global Competitiveness Report 2019 do Fórum Económico Mundial. Lá fora, a Reserva Federal norte-americana divulga minutas da reunião que cortou juros.

Gerigonça 2.0 à vista?

Já depois de ter aberto a porta a um acordo com Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Os Verdes e Livre, António Costa reúne agora com os partidos para saber se estão dispostos a chegar a um entendimento para a formação de um Governo. A equipa negocial socialista vai ser liderada por António Costa, e incluirá ainda o presidente do PS, Carlos César, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Portugal emite dívida de longo prazo

Aproveitando a queda dos juros em mercado secundário, o IGCP realiza esta manhã um leilão de dívida com maturidade a 15 anos. A operação visa financiar a República entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros. Custos poderão baixar depois de a DBRS ter melhorado a notação de risco do país na passada sexta-feira e de as eleições terem dado a vitória ao PS, com os analistas a apostarem na continuidade das políticas orçamentais.

Tancos no Parlamento

Realiza-se esta quarta-feira o debate sobre Tancos em Comissão Permanente da Assembleia da República. Foi o PSD que requereu pediu este debate sobre o caso do material militar que foi roubado do paiol de Tancos, invocando uma “suspeita da conivência do primeiro-ministro”. um debate que surge um dia depois de vir a público o facto de o Ministério Público considerar que o ex-ministro Azeredo Lopes sonegou informação à procuradora-geral da República sobre a recuperação das armas dos paióis de Tancos.

Como vai a competitividade da economia?

É apresentado o Global Competitiveness Report 2019 do Fórum Económico Mundial que permitirá perceber a evolução da competitividade da economia portuguesa face às restantes economias. Na edição do ano passado, Portugal ocupava a 34.ª posição, tendo registado uma subida de oito lugares no ranking face a 2017.

Fed divulga minutas

Há cerca de um mês, a Fed cortou os juros pela segunda vez este ano, colocando a taxa no intervalo entre 1,75% e 2%. Agora, o banco central americano divulga as minutas da reunião de dois dias, documento que poderá dar alguma luz sobre as discussões dos governadores que levaram àquela decisão de baixar o custo do dinheiro.