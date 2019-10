Revista de imprensa internacional

Esta quinta-feira fica a saber-se que a retoma do programa de compra de ativos do BCE não terá sido uma decisão tão consensual, mas também que houve um deputado do Ciudadanos que usou o regime fiscal para residentes estrangeiros não habituais em Portugal para pagar menos impostos em Espanha. Os EUA ponderam um pacto cambial com a China como parte de um acordo parcial, isto quando a economia britânica contraiu 0,1% em agosto.

Financial Times

Draghi avançou com compra de ativos pelo BCE apesar de objeções internas

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou em setembro a retoma do programa de compra de ativos, uma decisão que terá sido tomada apesar da oposição de responsáveis internos, segundo revela o Financial Times, nesta quinta-feira. De acordo com o jornal britânico, o comité de política monetária, o qual integra tecnocratas do BCE e os responsáveis dos 19 bancos centrais da Zona Euro, terá desaconselhado a recuperação daquele modelo de estímulos numa carta enviada a Mario Draghi e a outros elementos do conselho de governadores dias antes da decisão. A informação foi confirmada por três membros do conselho.

El Economista

Deputado do Ciudadanos usa residência não habitual em Portugal para escapar a impostos em Espanha

Marcos de Quinto, deputado e responsável pela área económica do espanhol Ciudadanos, terá usado o regime fiscal para residentes estrangeiros não habituais em Portugal para reduzir substancialmente a sua fatura de impostos sobre o rendimento de 2018 em Espanha. A notícia é avançada pelo El Economista, que explica que Marcos de Quinto adquiriu uma casa ao abrigo deste regime fiscal destinado a estrangeiros com elevados rendimentos, tendo vivido em Portugal apenas cerca de três meses.

Bloomberg

EUA ponderam pacto cambial com a China como parte de um acordo parcial

A Casa Branca estará a planear um pré-acordo cambial com a China, segundo revelaram à Bloomberg fontes próximas das negociações. O acordo cambial, que terá sido previsto para o início deste ano antes das negociações comerciais terem falhado, fará parte daquilo que a Casa Branca considera poder vir a ser a primeira fase de um acordo com Pequim. A ideia é que este acordo inicial seja seguido por mais negociações sobre questões centrais, como propriedade intelectual e transferências forçadas de tecnologia.

The Guardian

Economia britânica encolhe em agosto

A economia britânica contraiu 0,1% em agosto, o primeiro registo mensal que aponta para a economia a encolher desde abril, e o primeiro já com Boris Johnson como primeiro-ministro, notícia o jornal britânico The Guardian. O resultado foi ligeiramente mais negativo que o esperado para o mês de agosto, com os analistas a apontarem para uma estagnação na evolução mensal do Produto Interno Bruto britânico.

Business Insider

Maioria dos norte-americanos não sabe que o Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp

Um estudo revelou os fracos conhecimentos digitais dos norte-americanos. Um inquérito levado a cabo pelo Pew Research Center, citado pelo Business Insider, identificou que se a maioria dos adultos consegue responder de forma correta a questões relacionadas com esquemas de phishing ou sobre cookies em sites, noutras áreas o grau de conhecimento é mais fraco. Por exemplo, apenas 29% dos adultos consegue identificar o WhatsApp e o Instagram como sendo empresas detidas pelo Facebook.

