A Standard & Poor’s está mais otimista para o BCP. Decidiu elevar a perspetiva para o rating do banco, de “estável” para “positiva”, deixando em aberto a possibilidade de, em breve, vir a melhorar a classificação atribuída à dívida da instituição financeira liderada por Miguel Maya que continua a ser de “lixo”.

O banco é classificado com um rating de “BB” junto da agência de notação norte-americana. A revisão em alta num nível poderá ser positiva para o BCP, mas não evitará que se mantenha abaixo do patamar de investimento, já que ficaria em “BB+”. Precisa de uma revisão em dois níveis para passar para o “BBB-“.

“A ação de rating reflete a nossa convicção de que o BCE está gradualmente a melhorar a rentabilidade interna, enquanto avança com a limpeza das folhas de balança e preserva as melhorias na capitalização“, explica a S&P.

A agência de notação financeira prevê que, apesar da desaceleração económica na Europa e o ambiente prolongado de taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE), os lucros do BCP continuem a crescer apoiados no declínio das perdas com crédito malparado. “Simultaneamente, esperamos que o BCP continue a defender a posição sólida no sistema bancário português concentrado, onde detém uma quota de mercado de 17,5% nos empréstimos e depósitos”, refere.

O BCP voltou aos lucros, depois da crise, em 2017 graças a diminuições nos custos, bem como diversificação das receitas e maior eficiência que a média dos pares. Na primeira metade de 2019, os lucros atingiram os 73 milhões de euros, mas Miguel Maya já ter admitido que este ano está a ser “mais difícil que o esperado”.

Da mesma forma, a S&P antecipa “uma ligeira deterioração das métricas” devido a custos operacionais mais elevados e pressão sobre as receitas operacionais. “Dito isso, estes números comparam favoravelmente com os dos pares”, sublinha.

(Notícia em atualização)