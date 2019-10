A revolução digital e tecnológica está a mudar a indústria e tem potencial para impulsionar a economia e a competitividade das empresas portuguesas. Se os benefícios do Estado e o financiamento da banca e dos investidores poderão dar um impulso na transição, são os empresários que têm de arriscar em lançar-se neste caminho, segundo defendem os oradores na conferência Fábrica 2030.

“São as máquinas que vão salvar este país”. Ana Lehmann, professora universitária e antiga secretária de Estado da Indústria, não tem dúvidas sobre o tema e acredita que “Portugal precisa indiscutivelmente da indústria”. Mas de um novo setor, 4.0, em que sistemas ciber-físicos são integrados na produção.

"O tema da digitalização na indústria é um tema de liderança. Precisa de investimentos absolutamente decisivos. Por parte do Estado, mas principalmente dos empresários.” Ana Lehmann Professora universitária

O que é determinante é a forma como os humanos se adaptam. “Os desafios não são muito diferentes do passado, são mais rápidos”, afirmou Lehmann num painel, onde se questionava se Portugal precisa da indústria, na conferência sobre o futuro do setor organizada pelo ECO em parceria com a Fundação Serralves, esta quinta-feira, no Porto.

“O tecido empresarial tem de ser capaz de inovar“, concordou Florbela Lima, head da EY Parthenon, que apontou para a necessidade de mais investimento direto estrangeiro, maior formação e cooperação entre universidades e empresas. “Quem não tem essa consciência não vai sobreviver. Qualquer tipo de negócio tem de ver formas diferentes e disruptores de fazer face às necessidades do mercado”, defendeu.

Menos impostos e mais fontes de financiamento são chave a indústria 4.0

Mas como é que os empresários podem evoluir no caminho da indústria 4.0? “O tema da digitalização na indústria é um tema de liderança. Precisa de investimentos absolutamente decisivos. Por parte do Estado, mas principalmente dos empresários“, afirmou Lehmann.

Para investirem na transformação dos negócios, os empresários têm de tomar risco, mas também precisam de apoios, na perspetiva do painel, que contou também com Carlos Tavares, chairman do Banco Montepio. Por um lado, de uma redução de impostos e estabilidade fiscal e, por outro, de fontes de financiamento.

"A banca não tem ajudado as empresas a encontrar as fontes de financiamento certo. É importante que as PME trabalhem com os bancos para encontrar fontes de financiamento, investidores e depois acesso ao mercado de capitais.” Carlos Tavares Chairman do Banco Montepio

“A banca não tem ajudado as empresas a encontrar as fontes de financiamento certo”, admitiu o banqueiro. “É importante que as PME trabalhem com os bancos para encontrar fontes de financiamento, investidores e depois acesso ao mercado de capitais. Isto é bom para os bancos. Não é uma concorrência, é uma complementaridade porque quanto mais capitalizadas estiverem as empresas, menor é o risco de crédito”, frisou Carlos Tavares, cujo novo Banco Empresas Montepio (BEM) assumiu como foco o negócio das PME, incluindo a colocação em bolsa.

No mesmo debate, Joaquim Vieira Peres, partner da Morais Leitão, lembrou que há uma mudança de paradigma no financiamento empresarial. “Os investidores selecionam alvos de investimento não porque consideram que são os que vão ter melhor retorno, mas porque são os que têm valores com que se identificam“, afirmou Vieira Peres, exemplificando com os critérios de investimento ambientais, de governança ou sociais.