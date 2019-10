Depois de Cavaco Silva ter lançado indiretamente a candidatura de Maria Luís Albuquerque à liderança do PSD, a ex-ministra das Finanças revela ao Expresso (acesso pago) que apoia Luís Montenegro, considerando-o “a pessoa mais bem preparada para assumir” as rédeas do partido laranja “e mais à frente a condução do país”.

“Luís Montenegro transformará o PSD numa efetiva alternativa ao PS“, sublinha Maria Luís Albuquerque, não adiantando qualquer outro ponto sobre a atual liderança do partido.

Face ao “fraco” resultado conseguido pelo PSD nas eleições legislativas de 6 de outubro (27,76% dos votos e 79 mandatos), muitas foram as vozes críticas que se levantaram contra a liderança de Rui Rio, pedindo a sua substituição.

Assim, depois de ter “desafiado” Rui Rio em janeiro, Luís Montenegro aproveitou esta ocasião para voltar à carga e anunciou que será candidato à liderança dos laranjas nas próximas diretas por “uma questão de coerência e convicção”. “Cada um tem de assumir as suas responsabilidades e eu assumo a minha. Serei candidato nas próximas eleições diretas que serão convocadas nas próximas semanas”, avançou o ex-líder parlamentar em entrevista à SIC.

Em defesa do nome de Montenegro saiu Paulo Cunha (autarca mais votado do PSD), mas também Alexandre Gaudêncio (presidente do PSD Açores) e Pedro Duarte. A essa lista junta-se agora Maria Luís Albuquerque.

De notar que, na corrida à liderança do PSD, está também Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, que conta com o apoio nomeadamente de Carlos Carreiras (presidente da Câmara de Cascais), José Eduardo Martins e José Matos Rosa.

Outro dos nomes que poderá entrar também na mistura é Miguel Morgado. Quando ao atual presidente social-democrata, Rui Rio, ainda não é certo se virá a recandidatar-se ou não. O líder social-democrata já se reuniu duas vezes com a sua Comissão Permanente e uma vez com a Comissão Política Nacional, mas continua sem dizer quando anunciará a sua decisão sobre esta matéria.