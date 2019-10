Miguel Eiras Antunes, atual sócio da Deloitte, foi nomeado para assumir o cargo de líder global de smart cities e local government da consultora, empresa onde trabalha há 23 anos. Miguel Eiras Nunes é também sócio líder de government & public services, transport, hospitality & services e automotive, cargo que vai acumular com a nova posição internacional.

“É um importante desafio e o reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver, ao longo dos últimos anos, em Portugal em matéria de cidades inteligentes, e que tem, inclusivamente, servido de benchmark a uma escala mundial”, sublinha o recente nomeado. O novo responsável pela gestão da estratégia da consultora na área das cidades em todo o mundo, conduz equipas que se dedicam ao futuro da mobilidade e das cidades e o turismo 4.0.

Miguel Eiras Antunes tem 49 anos e é formado em economia e gestão empresarial. Iniciou o seu percurso profissional na Arthur Andersen em 1995 e, seis anos mais tarde, integrou os quadros da Deloitte, tendo ainda passado pela equipa fundadora da consultora Maksen. Ao longo do seu percurso, Miguel Eiras Nunes liderou diversos projetos de consultoria estratégica, com destaque, nos últimos anos, para os setores de transportes, saúde e turismo.

“Esta é uma área com um potencial de crescimento enorme e que procura conciliar três vertentes essenciais de uma cidade: o desenvolvimento económico; a sustentabilidade e a qualidade de vida dos seus cidadãos. Este é um trabalho complexo que exige, por um lado, uma relação muito próxima com as pessoas e, por outro, uma integração progressiva da tecnologia na vida das cidades”, reforça.