Revista de imprensa internacional

A atualidade internacional está marcada pela vitória de Justin Trudeau no Canadá, sem maioria absoluta, mas que lhe deverá permitir formar um governo minoritário apoiado à esquerda. Há também sinais positivos das negociações comerciais entre EUA e China. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa.

The New York Times

Justin Trudeau vence as eleições no Canadá mas perde maioria

Justin Trudeau conseguiu vencer as eleições desta segunda-feira e deverá ter margem para formar um governo minoritário no Canadá, apesar de ter estado envolvido em alguns escândalos nas últimas semanas, que culminaram em acusações de racismo por parte de alguns rivais. O Partido Liberal deverá conseguir a maioria necessária com o apoio de dois partidos da ala esquerda.

Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado/conteúdo em inglês).

Reuters

Há progressos nas negociações comerciais entre a China e os EUA

O vice-ministro dos Assuntos Externos da China disse esta terça-feira que foram alcançados progressos nas negociações comerciais com os Estados Unidos e ainda que qualquer problema pode ser resolvido desde que ambos os países se respeitem. “Nenhum país pode prosperar sem trabalhar com outras nações”, disse Le Yucheng. “O mundo quer que a China e os Estados Unidos acabem com esta guerra comercial”.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre/conteúdo em inglês).

El Economista

Deutsche Bank vai encerrar uma dezena de agências em Espanha e despedir trabalhadores

O grande processo de reestruturação do Deutsche Bank também vai afetar as filiais espanholas, contrariamente ao que foi dito pelo banco alemão. Assim, vão ser encerradas uma dezena de agências em Espanha até ao final do ano e despedidos cerca de 50 trabalhadores. Entre as agências a encerrar destacam-se as de Huelva, Marbella, Alicante, Benidorm e várias em Madrid.

Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre/conteúdo em espanhol).

The Wall Street Journal

WeWork avalia pacotes de resgate esta terça-feira

O Conselho de Administração da WeWork deverá reunir esta terça-feira para decidir qual a via de resgate a seguir. A startup de aluguer de espaços de coworking está a precisar de capital com urgência, depois de falhar o IPO (entrada em bolsa). Caso contrário arrisca o colapso. Há dois pacotes em cima da mesa: um do SoftBank, principal acionista, que prevê a cedência do controlo da empresa ao grupo japonês e pode cortar a avaliação da WeWork para oito milhões de dólares (há poucos meses, valia 47 mil milhões); outro do JPMorgan, que prevê um empréstimo, previsivelmente com juros elevados.

Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago).

Financial Times

ING diz que bancos poderão ter de cortar laços com Facebook por causa da Libra

O presidente executivo do ING, Ralph Hamers, avisa que o setor bancário poderá cortar laços com o Facebook se a empresa lançar a Libra sem que estejam esclarecidas todas as preocupações em torno do projeto. O líder do banco holandês tem dúvidas sobre o que a rede social vai fazer para prevenir os riscos de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro associados à moeda digital que pretende criar.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago).