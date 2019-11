Revista de imprensa internacional

As transportadoras aéreas asiáticas estão a entregar a suas encomendas à Airbus, agora que os 737 Max da Boeing estão banidos. E por falar em aviões, a Iberia comprou a Air Europa para reforçar o hub de Madrid. Os reguladores pressionam CEO do Deustche Bank e a McDonald’s demitiu o CEO. Depois de um incidente fatal no Halloween, o Airbnb põe fim às festas em casas alugadas através desta plataforma.

Airbus aproveita encomendas asiáticas com Boeing 737 Max banidos do mercado

Desde agosto, a Airbus já recebeu encomendas para mais de 350 aviões para a Ásia face à retirada do mercado dos 737 Max da Boeing. No mês passado, a transportadora indiana IndiGo encomendou 300 aviões à Airbus, um negócio de 33 mil milhões de dólares ao qual se juntam as encomendas mais recentes da VietJet Aviation JSC e da Cebu Air Inc. Depois de vários acidentes, os Boeing 737 Max foram retirados do mercado para que o seu software fosse corrigido, mas está ainda por saber se conseguirão ou não ter nova permissão para voltar a voar.

Iberia compra Air Europa por mil milhões de euros

O International Airlines Group (que controla a espanhola Iberia) anunciou a aquisição da Air Europa por mil milhões de euros. O objetivo é transformar Madrid num grande hub aeroportuário a nível europeu, rivalizando com Amesterdão, Frankfurt, Londres e até Paris. De acordo com a IAG, esta operação oferece “um potencial significativo de sinergia em termos de custos e receitas” e desbloqueia oportunidades de crescimento.

Reguladores pressionam CEO do Deustche Bank

O Banco Central Europeu e a alemã BaFin estão a pressionar Christian Sewing para que deixe o duplo papel que ocupa atualmente no Deutsche Bank, enquanto CEO e líder do banco de investimento. Os reguladores receiam que esse duplo cargo possa vir a minar a reestruturação radical do banco, exigindo que tais funções sejam separadas e, consequentemente, assumidas por pessoas diferentes. Segundo fontes próximas do processo, o BCE e o BaFin consideram haver um potencial conflito de interesses na atual situação profissional de Sewing, já que, enquanto CEO, tem de promover a prudência, mas enquanto líder do banco de investimento, tem de criar risco.

Airbnb vai banir festas depois de incidente no Halloween

Vai passar a ser proibido organizar festas nas casas arrendadas através do Airbnb. A decisão foi anunciada pelo CEO da plataforma, depois de cinco pessoas terem morrido na sequência de um tiroteio numa festa de Halloween, numa casa alugada para apenas 12 pessoas. “Vamos banir as festas e vamos reforçar os nossos esforços para lutar contra as festas não autorizadas, bem como eliminar comportamentos abusivos de anfitriões e visitantes”, escreveu Brian Chesky, no Twitter.

McDonald’s demite CEO por causa de um relacionamento

O presidente e diretor executivo da McDonald’s, Steve Easterbrook, abandonou o cargo por se ter envolvido com uma pessoa da empresa, infringindo a política de conduta da cadeia norte-americana de restauração. Em comunicado, a McDonald’s revela que Steve Easterbrook demonstrou “um fraco discernimento” ao envolver-se com alguém que trabalha na empresa, à revelia das normas internas, sendo substituído no cargo por Chris Kempczinski.

