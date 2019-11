O Governo marcou reuniões com os partidos para a próxima semana para negociar o Orçamento do Estado para 2020, confirmou ao ECO fonte oficial do Executivo. A única data que já é conhecida é a da reunião com o Bloco de Esquerda — terça-feira, dia 12 de novembro.

Depois de lançado processo de negociação com os parceiros de um aumento do salário mínimo nacional, o Governo avança para outro dossier — o Orçamento do Estado que quer entregar no Parlamento ainda em dezembro, segundo Marcelo Rebelo de Sousa até 15 de dezembro. Costa não tem maioria no Parlamento pelo que precisa de apoios para fazer passar o OE e tem dado preferência aos partidos à esquerda do PS.

Segundo o draft enviado para Bruxelas, o Executivo espera uma melhoria da conjuntura em 2020, face a este ano, e também em relação ao previsto em abril no Programa de Estabilidade. No entanto, aponta para que já não haja excedente orçamental ao prever um saldo orçamental nulo em 2020.

A notícia da reunião com o Bloco de Esquerda também foi avançada pela SIC e confirmada à Lusa por fonte bloquista. “A primeira reunião de discussão do Orçamento de Estado é às 18h00″ de dia 12, afirmou a fonte. De acordo com a mesma fonte, o local da reunião será divulgado em breve.

Esta terça-feira, à margem de uma visita ao Hospital Garcia de Orta (Almada), a coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, foi questionada pelos jornalistas sobre o ponto de situação das negociações do Orçamento de Estado para o próximo ano, tendo respondido apenas que “serão feitas a seu tempo”.