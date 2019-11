5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira será marcada pela reunião da concertação social, onde se irá discutir o salário mínimo nacional, bem como pela publicação dos dados relativos ao desemprego no terceiro trimestre. Continua também a apresentação de resultados por parte das empresas, sendo agora a vez da Sonaecom e da Nos.

INE revela desemprego do terceiro trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta quarta-feira pelas 11 horas a taxa de desemprego para o terceiro trimestre. No segundo trimestre, a taxa de desemprego continuou a descer, dos 6,8% registados no arranque do ano para 6,3%. A taxa de desemprego mensal que o INE tem divulgado aponta para valores em torno de 6,4% nos três meses do terceiro trimestre. No entanto, a taxa mensal é corrigida de sazonalidade, enquanto a taxa de desemprego trimestral apurada pelo Inquérito ao Emprego não está corrigida de efeitos sazonais. O trimestre divulgado hoje refere-se aos meses de verão quando costuma haver reforços de pessoal.

Governo propõe aumento do salário mínimo

O Governo reúne-se esta quarta-feira, pelas 10 horas, com patrões e sindicatos para discutir a atualização do salário mínimo nacional para 2020. O valor atual é de 600 euros e no conjunto da legislatura o Executivo quer subir o salário mínimo para 750 euros. A proposta para o próximo ano começa agora a ser negociada. Quando fechar o salário mínimo, o Governo quer tentar um acordo geral de rendimentos, que melhore o salário médio pago em Portugal.

Apresentação dos resultados da Nos relativos ao terceiro trimestre

Numa altura de apresentação de resultados, a Nos divulga esta quarta-feira os resultados financeiros entre julho e setembro. Nos primeiros seis meses do ano, as receitas de exploração subiram 1,2% para 781,7 milhões de euros, face ao primeiro semestre de 2018. Já os lucros aumentaram 4,2% no período em análise, para 88,7 milhões de euros.

Sonaecom divulga resultados

A Sonaecom apresenta, esta quarta-feira, os resultados consolidados dos primeiros nove meses do ano. No primeiro semestre do ano, a empresa registou lucros de 17,5 milhões de euros, uma descida de 64,9% face aos lucros de 49,8 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

Parlamento britânico dissolvido para campanha

A sessão legislativa no Parlamento britânico deverá ser dissolvida no final desta quarta-feira, já que foi aprovada a realização de eleições legislativas antecipadas a 12 de dezembro. O Parlamento tem de ser dissolvido cinco semanas antes da data das eleições, para permitir avançar para a campanha. Quando isto acontece, não há deputados, mas o primeiro-ministro e os Executivo mantêm-se em funções.