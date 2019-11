A economia alemã vai crescer apenas 0,5% este ano e 0,9% em 2020, segundo estimativas apresentadas esta quarta-feira pelos “cinco sábios” do conselho assessor do Governo alemão. Esta nova estimativa para 2019 traduz uma revisão em baixa de três décimas face à previsão de março último.

Apesar deste recuo moderado da economia alemã, os “cinco sábios” não temem uma “recessão mais profunda”. “Estamos a ponto de iniciar uma nova década. A bonança que vivemos na última década chegou ao fim, pelo menos de momento, de maneira que temos perante nós uma série de desafios conjunturais e estruturais”, declarou um dos “cinco sábios” quando entregou o relatório à chanceler alemã, Angela Merkel.

Ao mesmo tempo aconselhou o Governo alemão a “focar-se mais que nunca no potencial de crescimento da economia alemã“.

A chanceler assegurou quando recebeu o relatório, com o título “Enfrentar a mudança estrutural”, que os “cinco sábios” se concentram no que preocupa o Governo. Merkel também sublinhou que muitos dos pontos sublinhados pelos “cinco sábios” foram retomados também pela grande coligação de Governo entre conservadores e social-democratas, que têm estado a fazer um balanço da primeira metade da legislatura.

Entre estes temas, indicou, fazem parte a ampla questão da proteção climática, “um dos elementos essenciais” no trabalho da coligação, com as mudanças estruturais e as transformações que implica, a digitalização e a investigação e a inovação. “Temos de enfrentar a mudança estrutural também de forma que as condições de vida na Alemanha sejam o mais iguais possíveis”, advertiu.

Por outro lado, sublinhou que das 300 grandes medidas que o Executivo se propôs para esta legislatura, dois terços foram concluídas ou estão a ser levadas a cabo, o que demonstra que o Governo é “operacional e tem vontade de trabalhar”, afirmou.

O ministro das Finanças, Olaf Scholz, sublinhou que o que é preciso agora é ocupar-se com esta mudança estrutural para possibilitar “novos ciclos de bem estar” para a economia alemã.

Os principais institutos económicos da Alemanha também reviram no relatório do outono a previsão de crescimento para 0,5% em 2019, contra 0,8% previsto na primavera. Os institutos também reviram em baixa o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, de 1,8% para 1,1%.

O Governo, nas estimativas de outono, manteve em 0,5% o crescimento do PIB para este ano e baixou a previsão para 2020 em meio ponto para 1%.