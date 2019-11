Pedro Alves já não será o próximo presidente executivo do Banco Montepio? O nome terá retirado depois de uma reunião entre a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) e o Banco de Portugal, ocorrida na segunda-feira, avança o Observador (acesso livre). Mas tanto o banco como a mutualista desmentem a informação.

O ECO também tinha a informação de que o nome de Pedro Alves estaria já fora de equação. Mas o cenário de retirada do nome de Pedro Alves do processo de avaliação para o cargo de CEO do Banco Montepio é desmentido, porém, pelo banco e pela dona do banco.

“Não só o nome não foi retirado como continua em cima da mesa”, disse fonte oficial do banco ao ECO. Também fonte oficial da AMMG diz ao ECO que “a informação não corresponde à verdade”.

Já depois da publicação da notícia, o Observador explicou que o nome de Pedro Alves “deixou de ser hipótese” após a referida reunião entre a AMMG e o supervisor. Pedro Alves liderou em 2009 uma equipa que criou uma estratégia para mascarar rácios de malparado, escondendo, de forma considerada ilícita pelos auditores, as dificuldades que o banco atravessou no início da crise.

No domingo à noite, o comentador da SIC, Marques Mendes considerou Pedro Alves “o pior da semana”, referindo tratar-se de “uma provocação” que o seu nome tenha sido proposto para liderar o Banco Montepio.

(Notícia atualizada às 14h36)