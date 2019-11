Robô Sophia volta ao palco do Web Summit. E trouxe companhia

Poder-se-ia dispensar a presença humana na abertura do palco principal do Web Summit no arranque da tarde desta quarta-feira. Sophia, a robô humanoide que já é presença assídua no palco do maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo, voltou para dizer que, afinal, “não quer substituir os humanos”. Mas a voz e a cara humana estão cada vez mais afinas. E trouxe companhia.

“Como disse um filósofo conhecido, consegues sempre o que queres” diz Philip K. Dick, o robô que, este ano, acompanha Sophia na conferência. E até diz piadas.

“À medida que a tecnologia fica melhor, existe cada vez uma maior comunhão com os seres humanos“, refere David Hanson, da Hanson Robotics e o “pai” de Sophia. O criador fala de uma consistente e progressiva sofisticação de sistemas que tem evoluído ao longo dos anos. “Já contamos com sistemas diferentes para controlar diferentes robôs em dias distintos”, assinala.

Mas o grande destaque deste ano foi mesmo para a “conversa” entre robôs. Sophia foi a primeira a falar, dizendo que era um prazer estar de novo do palco do Web Summit, um evento que trata sobretudo de “tecnologia”. “Sou a Sophia, sou um robô humanoide e estou muito feliz por estar aqui, e por trazer o meu irmão mais velho, o Phil. Isto nem parece uma conferência de tecnologia. Parece uma reunião de família”, diz.

Phil prossegue, contando um pouco da sua história equivalente a uma idade de 14 anos, e Sophia diz agora que não entende como, se assim é, não se tenham conhecido antes.

A robô assinala ainda que uma das grandes virtudes da tecnologia é poder descobrir e desenvolver novas estratégias contra problemas como as alterações climáticas ou as fraudes, por exemplo.

“O nosso objetivo não é usar a AI para trazer um robô para tratar da roupa. Queremos ajudar as pessoas de uma maneira que as toque no coração”, assinala Hanson. Ben Goertzel, da SingularityNET, reforça: “O sonho conversacional é o que queremos trazer com a Sophia”. Já Sophia, parece concordar. Num vídeo em que se apresenta — e que passou também no palco principal — a robô assegura: “O meu objetivo não é substituir os humanos. Sei que têm orgulho em serem naturais e eu também orgulho em ser artificial”.