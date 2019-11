Tech For Peace Award premeia tecnologia para um mundo melhor

A Give peace a voice e a KPMG Portugal vão premiar as startups tecnológicas que trabalham para um mundo melhor. O prémio Tech For Peace Award é lançado esta quarta-feira, no Web Summit, e resulta de um projeto que conta com uma parceria com a Startup Portugal.

Ao prémio “podem candidatar-se todas as startups e empresas portuguesas ou de qualquer outra nacionalidade”, explica a organização em comunicado.

A ideia é “incentivar e reconhecer a tecnologia que ajude a promover a paz ou que contribua decisivamente para construir um mundo melhor”.

Focado no ecossistema nacional mas aberto a startups do mundo inteiro, a ideia do troféu, que será desenvolvido pela artista portuguesa Joana Vasconcelos, é “distinguir as mais impactantes, inovadoras e inspiradoras soluções tecnológicas orientadas para a promoção da paz e de um mundo melhor”, adianta ainda a organização.

“O Tech for Peace Award foi pensado com a missão de identificar, reconhecer e apoiar os melhores ‘projetos-negócio’ de base tecnológica, que criem verdadeiro valor no sentido de um mundo melhor. Esta ação enquadra-se na estratégica global da Give peace a voice de promover a paz através de todos os meios (artísticos) necessários e de provar que a paz é, sem dúvida, um negócio (no sentido de criar verdadeiro valor e com impacto positivo) rentável e sustentável”, explica Nuno Olim Marote, fundador da associação.

Mais detalhes sobre o prémio serão anunciados esta tarde. O anúncio do vencedor do prémio será feito na edição do Web Summit em 2020.