WeWork dá primeiro prejuízo em 14 anos ao Softbank

O SoftBank teve prejuízos. Pela primeira vez em 14 anos, apresentou um resultado negativo de 6,5 mil milhões de dólares no trimestre, à custa do Vision Fund, o maior fundo global de investimento em tecnologia. A explicação para esta perda é simples: a queda da WeWork, que acabou por ter de ser resgatada no último mês, por uma soma de 10 mil milhões de dólares.

Masayoshi Son, o CEO do SoftBank reconheceu, na apresentação das contas, que a WeWork “não estava bem”, em vários sentidos, de acordo com a Reuters (acesso livre/conteúdo em inglês). Ainda assim, Son mostrou-se confiante de que a empresa de soluções de cowork iria recuperar eventualmente.

O resgate do SoftBank à WeWork, que foi acompanhado do afastamento do fundador, Adam Neumann, foi uma operação que cortou a avaliação da empresa para os oito mil milhões de dólares, poucos meses depois de ter sido avaliada em 47 mil milhões de dólares.

O desempenho do SoftBank, através dos investimentos do Vision Fund em empresas tecnológicas, foi também penalizado pela Uber. As ações da plataforma de mobilidade têm estado a cair, e a empresa registou prejuízos na ordem dos mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano.