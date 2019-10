O Conselho de Administração da WeWork aceitou a proposta de resgate financeiro feita pelo SoftBank, o que significa que o grupo japonês vai assumir o controlo da conhecida startup de aluguer de espaços de coworking. A notícia está a ser avançada pelo The Wall Street Journal (acesso pago).

Mediante este acordo, o fundador, Adam Neumann, é afastado do board da WeWork e o SoftBank aceita comprar a maior parte das ações da empresa que são detidas pelo controverso gestor, no valor de cerca de mil milhões de dólares. Esta operação vai cortar a avaliação da WeWork para os oito mil milhões de dólares, poucos meses depois de a empresa ter sido avaliada em 47 mil milhões de dólares.

A WeWork corre o risco de ficar sem capital nas próximas semanas, numa altura em que surgem notícias de que está a adiar alguns despedimentos por não ter liquidez para pagar as devidas indemnizações. O SoftBank já detinha um terço da empresa, fazendo da WeWork um dos piores investimentos da História do grupo japonês, que é liderado por Masayoshi Son.

Ao abrigo deste resgate, o SoftBank aceitou também fazer um empréstimo de 500 milhões de dólares a Adam Neumann com o intuito de ajudar o gestor a pagar a dívida que este contraiu junto do banco JPMorgan. Vai ainda pagar-lhe 185 milhões de dólares em honorários relativos à prestação de serviços de consultoria. Contas feitas, o fundador da empresa, que tem sido apontado como um dos principais responsáveis deste desfecho, leva para casa cerca de 1,7 mil milhões de dólares com este resgate.

De acordo com o The Wall Street Journal, apesar do afastamento da administração, Neumann vai manter uma ligação à empresa. Permanecerá como observador do board e também como acionista.

(Notícia em atualização)