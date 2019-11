5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Governo se começa a reunir com os partidos para discutir o Orçamento do Estado, a Fesap apresenta o documento reivindicativo para 2020. O INE vai publicar as estatísticas sobre o poder de compra nos vários concelhos do país em 2017, enquanto lá fora, o mundo aguarda pelo discurso de Donald Trump no Economic Club of New York.

Arrancam reuniões sobre Orçamento do Estado para 2020

Arrancam esta terça-feira as reuniões entre o Governo e os partidos para discutir o Orçamento do Estado para 2020. O PAN, Os Verdes e o Bloco de Esquerda vão reunir-se com o Executivo esta tarde, a partir das 14h30, e, dado que o PS não tem maioria no Parlamento, precisa de apoios para fazer passar o OE. António Costa quer entregar o OE2020 ainda em dezembro. Segundo o draft enviado para Bruxelas, o Executivo espera uma melhoria da conjuntura em 2020, face a este ano, e também em relação ao previsto em abril no Programa de Estabilidade.

Fesap apresenta documento reivindicativo para 2020

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), filiada na UGT, vai apresentar esta terça-feira de manhã, em conferência de imprensa, o documento reivindicativo para 2020. As propostas que constarão no documento deverão incluir aumentos salariais para 2020 e para a próxima legislatura, a revisão das carreiras gerais e especiais, alteração da remuneração de ingresso na Administração Pública e a contagem de todo o tempo de serviço de todos os trabalhadores para efeitos de progressão nas carreiras.

Como evoluiu o poder de compra nos vários concelhos do país em 2017?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar esta terça-feira o Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio referente ao ano de 2017. De acordo com os últimos dados, referentes a 2015 [este indicador sai de dois em dois anos], dos 308 municípios portugueses, 33 apresentavam poderes de compra acima da média nacional, sendo que acima da média nacional estavam as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e alguns municípios coincidentes com capitais de distrito.

Donald Trump discursa sobre comércio e perspetivas económicas

O Presidente norte-americano vai discursar esta terça-feira durante o Economic Club of New York sobre o comércio dos Estados Unidos e as perspetivas económicas. Neste encontro, espera-se que Donald Trump fale sobre um dos temas mais quentes do momento — as negociações comerciais com a China — e sobre a política económica norte-americana.

Walt Disney lança serviço de streaming Disney+

Os consumidores dos Estados Unidos, Canadá e Holanda vão poder assistir, a partir desta terça-feira, ao Disney+, o novo canal de streaming da Disney. A nova plataforma de streaming também vai chegar à Europa a 31 de março, mas, para já, apenas ao Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha. Contudo, de acordo com uma publicação no Twitter, “brevemente serão anunciados mais países”.